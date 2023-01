Jeremy Renner, compleanno in ospedale dopo l’incidente

L’attore il 7 gennaio ha compiuto 52 anni nella struttura ospedaliera in cui è ricoverato dall’inizio dell’anno dopo essere rimasto gravemente ferito da un mezzo spazzaneve, nella sua proprietà in Nevada. Le sue condizioni sembrano migliorare e lui stesso tiene informati i fan postando aggiornamenti sui social

Le condizioni di Jeremy Renner sembrano migliorare. L’attore che interpreta, tra gli altri ruoli, il supereroe del Marvel Cinematic Universe Occhio di Falco, ha compiuto 52 anni in ospedale, dove è ricoverato da quando è rimasto vittima di un incidente con uno spazzaneve nella sua proprietà in Nevada, l’1 gennaio. Il 52enne era stato subito operato e le sue condizioni erano apparse molto gravi, ma con il passare dei giorni sembra che la situazione si stia evolvendo in maniera positiva, tant’è che lo stesso Renner ha postato diversi aggiornamenti sui suoi canali social.

IL COMPLEANNO IN OSPEDALE

Proprio ieri (7 gennaio), nel giorno del suo compleanno, l’attore ha condiviso un video di auguri che gli ha dedicato The Base, un’organizzazione studentesca di Chicago. E ha colto l’occasione per ringraziare tutti coloro che gli hanno fatto gli auguri. Renner ha anche pubblicato sul suo profilo Instagram una storia in cui ringraziava tutto lo staff dell’unità di terapia intensiva che lo sta assistendo.

GLI AGGIORNAMENTI SUI SOCIAL

Anche nei giorni scorsi l’attore aveva voluto dare degli aggiornamenti ai fan, postando una foto su Instagram in cui dichiarava di essere “troppo dolorante per scrivere” ma con cui tranquillizzava tutti sulle sue condizioni. Poi, su Twitter, qualche giorno dopo, è arrivato un video in cui la sorella e la mamma dell’attore si prendono cura di lu in ospedalei, con Renner che ironizza: “Una perfetta giornata alla Spa”.

L’INCIDENTE E LE FERITE

L’incidente che ha coinvolto Renner è avvenuto l’1 gennaio dopo che l’attore ha cercato di aiutare a rimuovere l’auto di un membro della famiglia sbloccandola dalla neve. Lo spazzaneve dell’attore lo ha investito e ferito gravemente. Renner ha subito un trauma toracico contusivo e lesioni ortopediche .“Il lato destro del petto di Renner è schiacciato e la parte superiore del suo busto è collassata”, ha rivelato in questi giorni il magazine TMZ.

⚠️AGGIORNAMENTO CONDIZIONI #JeremyRenner



Resta stabile in gravi condizioni, ricoverato in ospedale.

“Il lato destro del petto di Renner è schiacciato e la parte superiore del suo busto è collassata”

(Fonte: TMZ)



📸Foto dal suo ig pic.twitter.com/4QBHNH1hEc — Marvel Fans IT (@MarvelFansIT) January 7, 2023