Festival di Sanremo, Al Bano e Massimo Ranieri sul palco con Gianni Morandi

Amadeus annuncia al Tg1 la presenza dei tre superospiti per l’8 febbraio. “Il guaio è che ho detto a tutti e tre la stessa cosa, che sarebbero stati gli unici superospiti della seconda serata… Così ho deciso di rimediare. Sarà un evento mai accaduto prima”

Non solo Gianni Morandi. Il co-conduttore del Festival di Sanremo 2023 sarà affiancato sul palco dell’Ariston da due illustri colleghi mercoledì 8 febbraio, Al Bano e Massimo Ranieri, per una serata che omaggerà la grande canzone italiana. Ad annunciarlo, domenica 8 gennaio durante il Tg1, è stato Amadeus: “Il guaio – ha scherzato il conduttore e direttore artistico del Festival – è che ho detto a tutti che saranno unici super ospiti della seconda serata, mercoledì 8 febbraio, e alla fine saranno tutti e tre insieme per la prima volta. Così ho rimediato. È un grande evento”.

L’ANNUNCIO DI AMADEUS

“Durante questo mese di gennaio potremo vederci più spesso – ha detto Amadeus intervenendo al Tg1 lasciando intendere che arriveranno nuovi annunci – perché manca poco più di un mese all’inizio del Festival esattamente il 7 febbraio. Ci sono notizie importanti da annunciare. Avevo detto che tra gli ospiti ci sarebbero stati grandi cantanti italiani, e ho combinato un guaio”. Poi sono partiti tre video dopo le sue parole, il primo con Al Bano: “Ad Amadeus grazie per avermi invitato come unico super ospite nella seconda serata. Mi fa piacere anche per festeggiare i miei 4 volte 20 anni, tanta felicità”. Il secondo con Massimo Ranieri: ”Grazie Amadeus sono felice di essere l’unico super ospite della serata di mercoledì”. E infine Gianni Morandi: “Grazie Ama per avermi voluto con te a condurre il Festival. Ma la mia gioia più grande è di essere anche l’unico super ospite della seconda serata del Festival”.

“NON SONO MAI STATI INSIEME SUL PALCO”

Poi Amadeus ha spiegato l’arcano: “Il guaio è che ho detto a tutti e tre la stessa cosa, che sarebbero stati gli unici super ospiti della seconda serata di mercoledì 8 febbraio. Adesso facciamo un grande regalo al pubblico di Sanremo, saranno tutti e tre insieme, è grande evento, mai accaduto prima. Saranno insieme mercoledì 8 febbraio sul palco dell’Ariston con i loro grandi successi. Così abbiamo rimediato a un mio piccolo errore con una cosa che non si è mai vista prima. Tante cose stanno per chiudersi ci vedremo altre volte”.