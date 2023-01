Charlotte Casiraghi incinta del terzo figlio? Gli indizi nel principato

Le voci sulla gravidanza si fanno sempre più insistenti e pare che lei e Dimitri Rassam sognino una bambina

Charlotte Casiraghi è incinta del terzo figlio? Non c’è niente di ufficiale, ma le voci di corridoio si fanno sempre più insistenti. Già dall’estate si parla di una gravidanza per la figlia di Carolina di Monaco, e le sue scelte di look negli ultimi mesi sarebbero stati indizi ulteriori. Ormai però, secondo il settimanale Voici non ci sarebbero più dubbi e l’annuncio dovrebbe essere imminente.

Il pancione che fa capolino – In estate, le foto di Charlotte Casiraghi in bikini avevano già fatto sorgere i primi sospetti sulla gravidanza. Le rotondità del ventre non sono passate inosservate e gli abiti morbidi e ampi sfoggiati in seguito hanno incuriosito ancora di più, facendo supporre un tentativo di nascondere le forme più tondeggianti. In visita al villaggio di Natale con la principessa Charlene e i principini Jacques e Gabriella ha nascosto le curve sotto a un cappotto pesante e anche a novembre per la festa nazionale del principato ne ha indossato uno dalla linea dritta, perfetto per mascherare la pancia.

Una famiglia numerosa e allargata – Sarebbe stata una fonte vicina a Palazzo Grimaldi a far passare l’informazione a Voici e l’annuncio da parte di Charlotte Casiraghi dovrebbe essere imminente. Per la principessa sarebbe il terzo figlio dopo Raphael (nato 8 anni fa dalla relazione con Gad Elmaleh) e Balthazar (4 anni) avuto dall’attuale marito Dimitri Rassam (a sua volta padre di una bambina, Darya). Sempre secondo voci di corridoio, la coppia desidererebbe tanto avere una bambina.

Un altro bebè in arrivo – Se la gravidanza di Charlotte di Monaco è ancora in attesa di una conferma, quella di Marie Ducruet è stata già ampiamente celebrata. La moglie di Louis Ducruet, figlio primogenito della principessa Stephanie, è in attesa di un bebè ed hanno rivelato che si tratta di una femmina. Per la famiglia reale di Monaco si prospetta un 2023 pieno di gioia e ricco di nuovi arrivi in famiglia…