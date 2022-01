Uomini e Donne, Angela Paone ha sposato Antonio Stellaci

Angela Paone e Antonio Stellaci sono marito e moglie. Dopo essersi conosciuti e innamorati nello studio di Uomini e Donne, i due protagonisti sono convolati a nozze, e sul profilo Instagram dell’ex dama del Trono Over compaiono le prime foto del lieto evento.

Uomini e Donne, le nozze di Angela e Antonio

Protagonista amatissima del Trono Over di Uomini e Donne, Angela Paone ha avuto finalmente il suo lieto fine. La dama è entrata nel cuore degli spettatori del dating show di Canale5 per la sua schiettezza, e tutti hanno esultato quando l’hanno vista legarsi sempre di più ad Antonio Stellaci. Il cavaliere ha corteggiato Angela con gran classe, conquistando un posto speciale nel cuore della dama e facendole riscoprire l’amore.



La coppia ha lasciato insieme la trasmissione, tornando pochi mesi dopo per annunciare le nozze, tenutesi il 17 dicembre 2021 alla presenza di amici e familiari. Un evento intimo ma molto significativo, che segna una nuova pagina per questa coppia affiatata. Sul profilo Instagram della Paone sono apparse le prime foto del matrimonio, lei di bianco vestita e raggiante, lui elegantissimo in un completo scuro come vuole la tradizione. Angela e Antonio hanno dimostrato che il lieto fine a Uomini e Donne è possibile, dopo la disfatta degli ultimi troni che hanno visto scoppiare tante coppie, soprattutto per i protagonisti del Trono Classico. Nonostante le polemiche per la scelta fuori dal comune, al momento Andrea Nicole e Ciprian Aftim sono tra i pochi ad avere un legame solido, tanto da pensare alla convivenza.



ComingSoon.it