Su Canale 5 la prima tv di “Tolo Tolo” , il film campione d’incassi con Checco Zalone e la partecipazione di Martino Meuli

Stasera in prima serata, Canale 5 regala ai telespettatori la prima tv di Tolo Tolo con Checco Zalone e la partecipazione straordinaria di Martino Meuli (nella foto), il film campione d’incassi prodotto da Taoduefilm e distrubiuto da Medusa.

Questa è la trama. Non compreso da madre patria, Checco trova accoglienza in Africa. Ma una guerra lo costringerà a far ritorno percorrendo la tortuosa rotta dei migranti. Lui, Tolo Tolo, granello di sale in un mondo di cacao.