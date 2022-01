Spider-man film più visto della Befana, incassi giù nelle feste

Perdita del 60% sul 2019, House of Gucci e Diabolik sul podio

E’ Spider-man: no way home il film più visto nel giorno della Befana, in linea con i dati dell’ultima settimana, con quasi 250mila euro di incasso, che portano il totale a oltre 21 milioni (21.278.644).

Pio e Amedeo con Belli Ciao portano a casa nel giorno di festa 236mila euro, davanti a Me contro Te Il film – Persi nel tempo con 208mila.

Matrix Resurrections segue con 162mila euro, davanti a The King’s Man – Le origini con 122mila e House of Gucci (100mila).



Al settimo posto Sing 2 – Sempre più forte con 73mila, all’ottavo La Befana vien di notte II con 67mila. Chiudono la top ten Diabolik con 49mila e Un Eroe con 46mila.



La classifica degli incassi nel periodo delle feste, fortemente condizionati al ribasso dalla pandemia (il calo è intorno al 60% rispetto al 2019), vede Spider-man: no way in vetta davanti a House of Gucci con 4.404.259 e Diabolik con 2.418.343. Belli ciao è a quota 1.744.332, ma conta due settimane in meno di permanenza in sala, essendo uscito il primo gennaio.



Ansa.com