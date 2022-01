La Vita in Diretta, Pomeriggio 5 e il caso dell’ospite «scippato»

Scippare un ospite in diretta è, purtroppo, una pratica consolidata nei salotti televisivi italiani. È successo nel 2014, quando La Vita in Diretta guidata da Paola Perego e Franco Di Mare rubò Annibale Rigamonti dal collegamento con Barbara D’Urso, ed è successo di nuovo, a parti invertite, il 5 gennaio 2022, quando il signor Sebastiano, marito di Liliana Resinovich, è passato da Rai1 a Canale 5 in una lotta un po’ scorretta tra gli inviati di due trasmissioni concorrenti. Durante la puntata della Vita in Diretta condotta da Alberto Matano, il signor Sebastiano rispondeva, infatti, alle domande dell’inviata Filomena Leone fino a quando Ilaria Dalle Palle, inviate di Pomeriggio Cinque News, il programma condotto dalla giornalista del Tg5 Simona Branchetti, non lo ha portato davanti alla telecamera della controparte.



Immediata la rezione di Matano, che ha spiegato al pubblico di Rai1 che «ci sono colleghi di altre televisioni. Noi stiamo svolgendo il nostro lavoro, e ci auguriamo che, poi, loro possano svolgere il loro nella correttezza che ha sempre contraddistinto i nostri rapporti». Poco dopo, però, il conduttore è voluto entrare nel merito della questione: «Avevamo questa persona collegata con noi in diretta: la troupe di una trasmissione di una rete concorrente, di Canale 5 – lo dico, mi dispiace molto – ha sottratto di fatto Sebastiano, che era in questo momento con la nostra inviata. Sono cose che succedono e che non dovrebbero accadere». Infine la stoccata: «Visto che siamo trasparenti e vi dico tutto, noi avevamo un regolare appuntamento con il signor Sebastiano, che seguiamo da giorni. Noi come Eleonora Daniele a Storie italiane. Poi avete visto quello che è accaduto in diretta, e devo dire che sono momenti che non mi appartengono: non è il mio stile, per fortuna».



La vicenda, però, non è finita lì, visto che, il 6 gennaio, Simona Branchetti ha deciso di aprire la trasmissione tornando sull’argomento: «Consentitemi di fare una piccola precisazione sullo spiacevole episodio accaduto ieri con La Vita in Diretta e con Alberto Matano, di cui ho avuto il piacere di ricevere questa mattina una telefonata, il quale ha compreso che, naturalmente, non c’è stata alcuna volontà di fare uno screzio a nessuno, di volere scippare alcun ospite». La giornalista ha, poi, proseguito: «Siamo qui tutti per lavorare nelle migliori condizioni possibili ma, purtroppo, lui come me sa che, quando si sta sul campo, a volte questo non sempre è possibile. Il nostro pensiero va a chi in queste ore sta soffrendo, come ad esempio Sebastiano, che oggi ritrovo con la nostra Ilaria Dalle Palle, che ancora ringrazio per il lavoro duro, preciso, da professionista che compie ogni giorno sul campo». Episodi che possono accadere ma che, specie quando si tratta di cronaca nera, sarebbe il caso di evitare proprio per rispetto del dolore di chi, anziché elaborare una perdita, viene sballottolato da un microfono all’altro come una trottola.



VanityFair.it