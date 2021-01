Graziano Pellè, la proposta di matrimonio alla sexy fidanzata Viky Varga (dopo otto anni di amore) è da sogno

Il bomber 35enne fa il suo gol più bello e incassa il sì della modella ungherese. E dopo l’esperienza sui campi da pallone della Cina, è pronto a tornare a giocare in Italia… da sposato

Graziano Pellè e la modella ungherese Viky Varga saranno presto marito e moglie. Il centravanti pugliese ha fatto la fatidica proposta alla splendida compagna in uno scenario da sogno, a Dubai, e per lui è arrivato il gol più bello: il “sì” della sua bellissima fidanzata.

INNAMORATISSIMI, DALLA CINA ALL’ITALIA –



Li avevamo lasciati in Cina – dove lui si era trasferito a giocare per il Shandong Luneng – inseparabili e innamoratissimi. Ma il 2021 si apre per la coppia con grandissime novità, sul campo da gioco e soprattutto nella vita privata.

DOPO 8 ANNI DI AMORE – Dopo 8 anni di amore, il bomber, ha chiesto alla sua bella anzi bellissima di sposarlo. E ha incassato il più bello dei “sì”. Li vedremo da marito e moglie in Italia, a quanto pare. Sul calciatore 35enne hanno puntato i riflettori Inter e Juventus. Vedremo chi la spunterà e quale maglia sceglierà di indossare. Intanto ci sono da scegliere le fedi…





Oggi.it