Ricomincia la Coppa Italia con gli ottavi di finale, tutti in esclusiva sulle reti Rai. Si parte stasera, giovedì 9 gennaio alle 21.05 su Rai2 con la sfida tra il Torino di Mazzarri, reduce dalla vittoria in campionato all’Olimpico contro la Roma e il Genoa del nuovo allenatore Nicola che ha esordito con una vittoria in casa contro il Sassuolo. Telecronaca di Dario Di Gennaro e Andrea Agostinelli Interviste a bordocampo di Simone Benzoni e Paolo Paganini.