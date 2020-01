Serena Enardu al televoto al GF Vip: entrerà nella casa per chiarire con Pago dopo la rottura traumatica a Temptation Island Vip?

Il GF Vip parte subito col botto. Nella prima puntata accade quello che non ti aspetti. A sorpresa in studio da Alfonso Signorini c’è Serena Enardu. Vuole entrare nella Casa per chiarire con Pago e il conduttore l’accontenta: la bella mora va al televoto, sarà il pubblico a decidere se farli incontrare o meno nella prossima puntata del reality venerdì sera.

Dopo l’addio traumatico a Temptation Island Vip, dove la storia d’amore tra Serena Enardu e Pago è malamente naufragata dopo più di sei anni e mezzo d’amore, ecco l’ex tronista di Uomini e Donne tornare sui suoi passi. Nessuno se l’aspettava, ma lei spiazza tutti. Pago è andato al GF Vip per ricominciare, per andare avanti, la Enardu pare volerglielo quasi impedire.

Con gli occhi lucidi Serena a Signorini confessa: “Di punti in sospeso ce ne sono. Mi sono chiarita tanto. Oggi sono molto più lucida, ma alcuni punti sono rimasti in sospeso con Pago. Noi ci siamo incontrati appena finito Temptation Island Vip. Eravamo stravolti, per due giorni di fila ci siamo visti. Quei confronti non sono stati utili però. Io fino a poco tempo fa non ammettevo di aver sbagliato. Ora ho capito…”.

Del resto Pago non l’ha ancora dimenticata. Durante la clip di presentazione il cantante 48enne spiega: “Ho amato alla follia Miriana Trevisan, ci siamo sposati e ho avuto un figlio, Nicola, che adoro. Poi ho perso la testa per Serena. Siamo andati a Temptation ma non è andata come speravo. Entro da single al GF Vip e rinasco perché ne ho bisogno”. La sarda lo ascolta e si commuove.

Pago entra nella Casa, non sa che Serena Enardu è piombata al GF Vip per entrare in gioco al reality e chiarire con lui. Dopo l’ingresso l’artista viene chiamato nella stanza dei led. “Per chiudere con il passato bisogna affrontare le cose”, gli ricorda Alfonso Signorini che gli mostra le immagini del loro addio a Temptation Island Vip. ”Io ho fatto di tutto per non vedere queste immagini durante la messa in onda perché ho vissuto male quella situazione. Ora, non mi fa più l’effetto di prima. Adesso è un po’ che non ci penso e riaccendere quell’interruttore non mi fa molto piacere”, sottolinea Pago.

Poi, parlando di Serena Enardu, aggiunge: “Ho un grosso sentimento per lei. Non lo nego. L’ho vista a Natale perché ho visto Tommaso, suo figlio, a cui sono molto legato”. Il presentatore gli domanda se voglia mandarle un messaggio, Pacifico Settembre, però, è categorico: ”No, voglio andare avanti”.

Serena Enardu rimane quasi spiazzata dalla decisione dell’ex compagno che non ha idea lei sia lì a osservare tutto e dice: “Comprendo che lui voglia ricominciare. Vuole ricominciare a vivere, ma finché non si chiude il capitolo fra noi non potrà farcela”.

Serena vuole chiarire con Pago, ma sarà il televoto a decidere se potrà farlo. Intanto la Enardu in questi giorni sarà in uno spazio a lei riservato nella Casa, con il cantante ignaro di tutto. Lo osserverà nei monitor durante la permanenza al reality, solo venerdì saprà se avrà il suo lasciapassare. La sua mossa lascia di stucco. Per Wanda Nara “che qualcosa fra i due c’è ancora, si vede”, Pupo invece è scettico: “Serena vuole cercare di riscattare la sua immagine visto che non è uscita bene”. E anche sul web tutti si scatenano: per molti è solo in cerca di visibilità.

