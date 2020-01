Musica, arriva il nuovo lavoro di Brunori Sas

È ‘Cip!’ del calabrese Brunori Sas la novità discografica della seconda settimana di gennaio nel panorama italiano, un lavoro già anticipato da due singoli. Negli Stati Uniti invece novità pop con il terzo album in studio di Selena Gomez.

– BRUNORI SAS – Venerdì 10 gennaio esce “Cip!”, nuovo album di inediti di Brunori Sas, che torna sulla scena quasi tre anni dopo “A casa tutto bene”, il disco certificato platino che ha avuto successo di pubblico e critica. Si tratta del quinto lavoro discografico del cantautore. “Cip!” è stato anticipato nei mesi scorsi da due singoli, “Al di là dell’amore” e “Per due che come noi ” e arriva due mesi prima di un tour dell’artista in palazzetti in tutta Italia, tra marzo e inizio aprile.

SELENA GOMEZ – Sempre il 10 gennaio arriva il terzo album in studio di Selena Gomez, anticipato dal singolo “Lose You to Love”, brano che ha consentito alla cantante pop americana di raggiungere per la prima volta la vetta della Billboard Hot 100, la principale classifica dell’industria discografica Usa.

– ECHOSMITH – Lo stesso giorno negli Stati Uniti è in uscita anche l’ultimo lavoro del gruppo indie pop degli Echosmith. L’album dei fratelli californiani, “Lonely generation”, arriva a circa 6 anni dal successo del singolo “Cool Kids”, che superò i 2 milioni di copie vendute in tutto il mondo. Sempre negli States, intanto, ancora il 10 gennaio, escono “The Archer” della giovane Alexandra Savior, due anni dopo il debutto, e “I disagree” di Poppy, al terzo album in studio. La band rock inglese Field Music esce con “Making a New World”.