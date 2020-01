Luigi Favoloso scomparso, Maurizio Sorge: “Sta bene, è a casa di un amico”

“Luigi Favoloso sta bene e si trova a casa di un amico”: a dirlo, intervenendo a Mattino Cinque, è il fotografo Maurizio Sorge. Ospite del programma Mediaset condotto da Federica Panicucci, Sorge ha detto che l’ex concorrente del Grande Fratello ed ex compagno di Nina Moric starebbe bene e si troverebbe “a casa di un amico che affitta macchine nell’hinterland milanese o napoletano”.

Il fotografo ha detto di averlo saputo “da fonti vicine” a Nina Moric ma di non conoscere il motivo per cui Favoloso non abbia dato notizie di sé nemmeno alla madre, che ha sporto denuncia per la sua scomparsa nei giorni scorsi. Sorge ha anche aggiunto: “Avevo pensato male, mi sono rassicurato dal punto di visto umano. Tutto il resto è gossip”. Tra i primi a dare l’allarme sulla scomparsa di Favoloso alcuni giorni fa era stato il fotoreporter Alex Fiumara. E’ dal 29 dicembre che non si hanno notizie dell’ex concorrente del Grande Fratello, che avrebbe dovuto trascorrere le vacanze di Natale a Torre del Greco (Napoli) con la madre, Loredana Fiorentino, che ha sporto denuncia dopo che il figlio non è mai arrivato e non ha mai dato spiegazioni.

