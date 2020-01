Katia Pedrotti e il rapporto con Patrick: dopo il Grande Fratello è cambiato

L’amiciza tra Katia Pedrotti e Patrick Ray Pugliese resta alla storia del Grande Fratello italiano. Come dimenticare le divertenti e spumeggianti scene dei due all’interno della suite? Da allora sono passati 16 anni e qualcosa è cambiato. Con l’ingresso di Patrick al Grande Fratello Vip – insieme agli altri Higlander Salvo Veneziano, Sergio Volpini, Pasquale Laricchia – in molti si sono domandati del rapporto tra il Pugliese e la Pedrotti. L’ex inviato de Le Iene e l’ex concorrente di Mamma che Riccanza sono ancora amici? Sfortunatamente no, o meglio: Katia e Patrick resteranno legati da un ricordo unico e magico ma entrambi fanno vite diverse, come confidato dalla Pedrotti su Instagram.

“Ciao Katia, con Patrick sei ancora in amicizia come nel 2004?”, ha chiesto una follower su Instagram. “No, non come nella Casa. All’interno ci si unisce molto ma una volta fuori si ritorna alle proprie vite e abitudini! Rimane il ricordo di aver condiviso qualcosa di magico che non dimenticheremo mai”, ha replicato Katia Pedrotti. Se il rapporto con Patrick Ray Pugliese non è rimasto quello di una volta, diversa è la relazione con Ascanio Pacelli. Galeotto il reality show, oggi Katia e Ascanio sono più che mai felici e hanno creato una splendida famiglia insieme ai figli Matilda e Tancredi.

A quasi venti anni da quell’esperienza al Grande Fratello, Katia e Ascanio sono ancora una coppia solida e innamorata. Tra i due non sono mancati momenti di crisi – come quello successivo alla nascita della primogenita Matilda – ma Pacelli e la moglie sono riusciti ad andare avanti con amore e determinazione.

