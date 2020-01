Berlinale, Jeremy Irons sarà il presidente della giuria dell’edizione 2020

Il Festival internazionale del cinema di Berlino ha scelto. L’attore: “Sono onorato”

L’attore britannico Jeremy Irons sarà il presidente della giuria della Berlinale 2020.

Lo ha annunciato lo stesso festival attraverso una nota. “Sono molto lieto di questo incarico”, ha commentato Irons, ” mi sento onorato di poter essere presidente della giuria del festival di Berlino, un festival che ammiro da tempo e che ho sempre frequentato con piacere”.

Le motivazioni della scelta del Festival internazionale del cinema di Berlino, arrivato alla 70esima edizione, sono state diffuse in una nota firmata dal direttore artistico Carlo Chatrian: “Con il suo stile distintivo Jeremy Irons ha incarnato alcuni personaggi iconici che mi hanno accompagnato durante il mio viaggio nel cinema, rendendomi consapevole della complessità degli esseri umani. Il suo talento e le scelte che ha fatto sia come artista sia come cittadino mi fanno sentire orgoglioso di dargli il benvenuto come presidente della giuria per la 70esima edizione della Berlinale”.

Repubblica.it