Stasera torna “Chi l’ha visto”

Nella puntata di “Chi l’ha visto?”, in onda su Rai3 alle 21.20, i primi risultati dell’autopsia non hanno risolto il giallo della morte di Mattia Mingarelli, l’agente di commercio di Albavilla scomparso lo scorso 7 dicembre. Il corpo, ritrovato la vigilia di Natale, era in un bosco a 1.800 metri di quota, non lontano dal rifugio dove Mattia era stato visto l’ultima volta.

Nel corso della puntata ospiti di Federica Sciarelli i genitori di Marco Vannini, morto a casa della fidanzata per un colpo di pistola. E’ in corso il processo d’Appello dove è sotto accusa tutta la famiglia Ciontoli. Alla prima udienza Federico, il figlio, dichiara: “Ho fatto tutto quello che potevo fare, date le condizioni reali di quella sera e delle mie capacità… sulla base di quello che mi era possibile di sapere e capire”.

Per assistere alla puntata in diretta dallo studio 2 di via Teulada prenotarsi scrivendo a 8262@rai.it