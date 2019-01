Rocco Siffredi “naviga” verso l’Isola dei famosi

Come da copione, i colpi più grossi dell’Isola dei Famosi, vengono sparati gli ultimi giorni, e quello che è stato lanciato lanciato è proprio “grosso”!

È ritornato infatti prepotentemente alla ribalta il nome di Rocco Siffredi, ma calmate gli animi, non toccherà l’Isola neanche con un alluce, e non indosserà nessun costume. Il ruolo per cui è stato reclutato sarebbe quello di opinionista.

E se quest’anno i naufraghi sono nomi quasi certi è proprio sulla categoria degli opinionisti che c’è un po’ di suspance. Parecchi nomi sono stati fatti ma di certezze ancora poche. Rocco Siffredi sembra uno dei più accreditato e lui stesso ha ammesso che Mediaset gli ha offerto il ruolo e che sta cercando di mettersi d’accordo con le rete.

Per la parte femminile, si era fatto il nome di Alba Parietti, ma sembra che sarà molto probabilmente spodestata dalla irruenza di Alda D’Eusanio, tornata prepotentemente alla riscossa e ora richiestissima. Il duo Siffredi-D’Eusanio non ci sembra affatto male e potrebbe sostituire in maniera egregia Mara Venier e Alfonso Signorini che ha “lasciato” la Marcuzzi per affiancare Ilary Blasi al Grande Fratello Vip.

Roberta Damiata, Il Giornale