Belen e il Pocho Lavezzi, scoppia l’amore in Uruguay

Il primo indizio è un bikini mozzafiato. Il secondo è l’amicizia con Alfonso Signorini, il direttore del magazine «Chi», la più gettonata tra le riviste specializzate nel gossip dei vip. Vuol dire che se Signorini pubblica la notizia di un flirt tra Belen Rodriguez e il Pocho Lavezzi, siamo quasi all’ufficialità. Anche perchè in passato ci ha sempre azzeccato con la showgirl argentina, la più desiderata dagli italiani, in pratica come se il settimanale facesse da portavoce a tutto quello che la 34enne bellezza di Buenos Aires intende far conoscere di se stessa. Belen ha prolungato le vacanze in Uruguay a Punta del Este, la Montecarlo del Sudamerica, ritrovo di brasiliani e argentini facoltosi, soprattutto attori, cantanti e calciatori. Una lunga parentesi rigenerante dopo la rottura del fidanzamento con il pilota Andrea Iannone: mare, sole, tintarella, fisico da sballo, foto attraenti, come quella del bikini dedicata a un misterioso corteggiatore. Uno dei vecchi amici con i quali ha deciso di condividere le festività di fine anno come il rugbista Castrogiovanni e le modelle Milca e Silvina, una persona che avrebbe fatto breccia nel suo cuore questa volta in maniera definitiva. Cambiandola, a giudicare dall’aspetto triste e malinconico degli ultimi giorni milanesi, a quello solare, allegro e provocatorio di queste settimane. Posta continuamente scatti mozzafiato, alternandoli a siparietti divertenti conditi da insolita crew: dietro tanto entusiasmo ci sarebbe appunto il flirt con l’ex attaccante del Napoli, oggi impegnato nel campionato cinese.

Angelo Rossi, Il Mattino