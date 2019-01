Bafta, 12 nomination per ‘La favorita’, triangolo femminile in costume

La premiazione sarà a Londra il 10 febbraio. ‘Bohemian Rhapsody’, ‘First Man’, ‘Roma’ e ‘A Star Is Born’ sette nomination

Certo è una pagina, piuttosto misconosciuta va detto, della storia inglese eppure fa effetto che il film che ha conquistato più candidature ai Bafta, gli Oscar inglesi, sia firmato da un regista greco, Yorgos Lanthimos, che ha realizzato un’opera ricercata e popolare allo stesso tempo. Dodici nomination per La favorita, che racconta il triangolo tra la regina Anna e le sue due cortigiane favorite, che sbaraglia tutti gli altri titoli compreso il film del momento, Bohemian Rhapsody. Il biopic su Freddie Mercury ha conquistato sette nomination come First Man, il film su Neill Armstrong, Roma di Alfonso Cuaròn e A Star Is Born con Lady Gaga e Bradley Cooper. Vice – L’uomo nell’ombra ne ha sei, BlacKkKlansman cinque e Cold War e Green Book quattro.Nominate le tre bravissime attrici, Olivia Colman protagonista e Emma Stone e Rachel Weisz come non protagonista. Mentre l’Inghilterra e la Francia erano impegnate in quella che viene considerata la prima guerra mondiale dell’epoca moderna un’altra guerra si svolge tra le stanze del Palazzo reale. La combattono Lady Sarah (Rachel Weisz), una delle principali consigliere politiche della regina e – stando ai pettegolezzi dell’epoca – anche sua amante e la cugina Lady Abigail (Emma Stone), il cui padre, andato in bancarotta, l’ha portata in miseria, costringendola a riciclarsi come cameriera. Ma Abigail è una sopravvissuta, al duro lavoro, agli stupri subiti, all’essere stata persa in una mano di carte dal padre e possiede tutta la rabbia e tutta la forza per rialzarsi. Il film racconta questa guerra privata tra le eccentricità di corte, che siano la corsa delle aragoste o delle anatre o il lancio di arance contro un cortigiano vestito soltanto di una parrucca. La premiazione sarà a Londra il 10 febbraio.

repubblica.it