Ascolti tv, “La compagnia del cigno” vince ancora

Continua il grande successo di ascolti per “La compagnia del cigno”: anche la seconda puntata della serie firmata da Ivan Cotroneo, con Alessio Boni e Anna Valle per RaiFiction, in onda ieri, martedì 8 gennaio, in prima serata su Rai1, con un ascolto di 5 milioni e 383mila spettatori, ed uno share del 22%, si è aggiudicato il prime time.

Su Rai2 erano in programma i primi tre episodi della nuova serie di 911, il procedural drama con Angela Bassett protagonista, che hanno raccolto 1 milione e 417mila spettatori di media, con uno share del 6%.

Ottimo, su Rai, il primo appuntamento del 2019 con #cartabianca, di Bianca Berlinguer, apprezzato da 1 milione e 242mila spettatori, con il 5,5% di share.

“I soliti ignoti – il ritorno” si conferma leader dell’access prime time: il quiz condotto da Amadeus, in onda su Rai1, è stato visto, ieri, da 5 milioni e 482mila spettatori, con il 20,4% di share. Resta, invece, il programma più visto del preserale “L’Eredità”: il quiz di Flavio Insinna ha raccolto, ieri su Rai1, il gradimento di 5 milioni e 340mila spettatori, pari al 25,3%.

Molto seguita anche ieri l’informazione Rai: il Tg1 delle 20 si conferma leader negli ascolti, superando i 6 milioni di spettatori (6 milioni e 9mila) con il 24,7% di share, mentre l’edizione delle 13 del Tg2 è stata vista da 2 milioni e 273mila spettatori, con il 15,9% di share e il Tg3 delle 19 si è attestato al 12% di share con 2 milioni e 312 mila spettatori, saliti a 2 milioni e 288mila (share del 13,2%) nelle edizioni regionali della TgR.

In seconda serata su Rai1, inoltre, ottimo l’ascolto della puntata di “Porta a Porta”: l’intervista di Bruno Vespa al premier Giuseppe Conte è stata vista da 1 milione e 312mila spettatori, con uno share del 13%. Da segnalare, infine, per le reti specializzate, la serie animata “Pj masks”, in onda su Rai Yoyo in prima serata: l’episodio di ieri ha raccolto 499mila spettatori, con il 2% di share, portando Rai Yoyo in cima agli ascolti dei canali digitali specializzati.

Complessivamente le reti Rai si sono aggiudicate la prima serata con il 38,9% di share e 10 milioni e 371mila spettatori, la seconda con 4 milioni e 170mila spettatori e il 35,4% di share e l’intera giornata con 4 milioni e 95mila spettatori di media, pari al 38,2% di share.