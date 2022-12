Margot Robbie vorrebbe una relazione tra Harley Quinn e Poison Ivy in uno dei futuri film

L’attrice che ha interpretato Harley Quinn per ben tre film, ha detto la sua su questa idea che molti fan vorrebbero si realizzasse nel futuro Dc Comics

Nei fumetti e in una serie animata Harley Quinn e Poison Ivy sono state sempre una coppia, ma nella versione cinematografica il personaggio interpretato da Margot Robbie è sempre stata legata soltanto a Joker in senso romantico. I fan, tuttavia, hanno chiesto spesso che ci fosse una relazione sentimentale tra i due personaggi anche sul grande schermo, ma dopo tre film con Harley tra i protagonisti, questo ancora non è accaduto. Margot Robbie fino a oggi ha vestito i panni della folle e ironica psicologa in Birds Of Prey, Suicide Squad e The Suicide Squad, e in una recente intervista a ComicBook.com ha espresso la sua opinione su questo possibile sviluppo amoroso.

CHE NE PENSA MARGOT ROBBIE

“Ho spinto per anni per ottenere questa cosa, ma non ho avuto fortuna” ha detto l’attrice, aggiungendo: “Lo vorrei anche io. Immagino sempre Poison Ivy come l’ho vista nei fumetti, ma non immagino un’attrice che può interpretarla, però sarebbe fantastico”. Ora che i dirigenti dei Dc Studios sono cambiati tutto è possibile. Un film su Harley Quinn e Poison Ivy potrebbe arrivare con James Gunn e Peter Safran entrati nella squadra DC come co-CEO della divisione interna della Warner Bros. Gunn, infatti, ha diretto The Suicide Squad, uno dei film con Margot Robbie nei panni di Harley, quindi il loro rapporto professionale potrebbe guidarli verso la stessa direzione. Per il momento il prossimo film Dc che vedremo al cinema è Shazam! Fury of the Gods in uscita il prossimo 17 marzo 2023.

DUE HARLEY QUINN AL PREZZO DI UNA

Attualmente Harley Quinn ha il volto anche di Lady Gaga vista la sua partecipazione nel sequel di Joker accanto a Joaquin Phoenix. Ma non si è mai parlato di una sostituzione di Margot Robbie per il futuro del personaggio DC Comics, quindi immaginiamo che possano convivere pacificamente le due versioni in futuro senza calpestarsi i piedi.

CHI È HARLEY QUINN

Personaggio inventato da Paul Dini e Bruce Time, Harley Quinn ha fatto la sua prima apparizione nella serie animata Batman degli anni ’90. Ha ottenuto popolarità nel corso degli anni fino a diventare una figura importante all’interno dell’universo Dc. Laureata in psichiatria svolge il lavoro di psichiatra all’Arkham Asylum, il manicomio criminale di Gotham City dove conosce Joker che diventa il suo partner. I due operano nel crimine insieme per un po’ di tempo, ma a un certo punto lui la abbandona e lei si infuria e inizia ad agire in modo autonomo con un nuovo look. Il resto è storia.