Il principe Harry e Meghan Markle premiati a New York

I duchi sono stati insigniti del premio “antirazzismo” Ripple of Hope Award

Riflettori puntati sul principe Harry e Meghan Markle a New York.

Escono di scena William e Kate Middleton e arrivano i duchi di Sussex. Bellissimi, innamoratissimi e piccanti. Lei in abito bianco lungo, spalle scoperte e capelli raccolti, con al dito l’anello acquamarina di Lady Diana, lui perfetto e sorridente. Si tengono stretta la mano, si abbracciano e si scambiano occhiate d’intesa durante l’assegnazione del Ripple of The Hope Award. Hanno ricevuto il premio “antirazzismo” e hanno promesso che la guerra contro “razzismo, oppressione e ingiustizia” è appena iniziata.

Come Obama e la Clinton

Il principe Harry e Meghan Markle sono stati premiati per il loro lavoro di giustizia razziale e salute mentale, per questo hanno ricevuto il Ripple of Hope Award, un riconoscimento che onora leader esemplari. Lo stesso premio, infatti era stato assegnato a Barack Obama e Hillary Clinton. Durante la cerimonia la coppia ha annunciato una nuova collaborazione tra la loro fondazione The Archewell Foundation e RFKHR – l’Archewell Foundation Award for Gender Equity in Student Film. “La nostra speranza con questo premio è di ispirare una nuova generazione di leader nelle arti, dove diversi talenti emergenti hanno una piattaforma per far sentire la loro voce e raccontare le loro storie”, hanno fatto sapere in una nota.

La lotta contro il suicidio

Meghan Markle, durante il gala insieme al principe Harry, ha parlato della sua lotta contro il suicidio, dicendo al pubblico che “non voleva più vivere” quando era royal, e ha detto di aver condiviso pubblicamente la sua lotta per la prima volta l’anno scorso durante la sua intervista con Oprah perché “non vuole che nessuno si senta solo”. Ed ha aggiunto: “Se la mia esperienza può aiutare qualcun altro a non sentirsi allo stesso modo o a sapere che c’è speranza, allora vale ogni secondo di tutto ciò che ne deriva”.

Harry scherza sull’appuntamento notturno con Meghan

Il principe Harry ha scherzato durante il party newyorkese costellato di vip dicendo che pensava di andare a un “appuntamento notturno” con Meghan Markle. Parlando sul palco con il presidente della RFKHR Kerry Kennedy, Harry ha detto: “Sarò onesto con te, Kerry, pensavo solo che stessimo andando ad un appuntamento notturno, quindi ho trovato abbastanza strano condividere la stanza con 1.500 persone. Non usciamo molto in questi giorni perché i nostri figli sono così piccoli e quindi, questa mondanità è del tutto inaspettata”. Alle risate del pubblico ha aggiunto: “Ma è bello condividere un appuntamento notturno con tutti voi, quindi grazie per essere venuti”. E la moglie è stata al gioco replicando: “Grazie per avermi portato a questo appuntamento molto speciale”.