Federica Panicucci, infuriata a Mattino Cinque: «Per me finisce qua».

Federica Panicucci si è lasciata andare durante la diretta di Mattino Cinque mentre si parlava del caso Liliana Resinovich. Tra gli ospiti della conduttrice c’era in studio Fulvio Covalero, amico della donna morta che è apparso molto agitato in seguito ad un video della Panicucci che lo riguardava.

Quando Federica gli ha chiesto di vedere il filmato su alcune rivelazioni sul suo conto, Fulvio Covalero è esploso: «Ma non m’interessa niente». Poi è andato in onda il filmato, ma al rientro in studio la padrona di casa ha ripreso il suo ospite: «La prego di essere più moderato nei suoi interventi. Capisco che c’è molta emozione quando si parla di Liliana, che non c’è più». Poi la Panicucci è tornata a toni più calmi: «lei vorrebbe soltanto far chiarezza sulla morte di Lily». A distanza di un anno il caso della Resinovich è ancora avvolto nel mistero.

Poi ha continuato: «Insomma, io sono con lei, magari scoprire la verità insieme a lei. È chiaro che noi vogliamo sapere chi l’ha uccisa». Alla fine Federica ha incalzato Fulvio Covalero con alcune accuse mosse sul suo conto da Claudio Sterpin a cui ha replicato subito: «Non devo rispondere niente a lui. Non voglio portare avanti questa telenovela, per me finisce qua». Comprendendo la poca disponibilità del suo ospite nel parlare dell’argomento è andata avanti.