Aurora Ramazzotti, visita in clinica a Lugano con mamma e sorelle

La figlia di Eros e Michelle Hunziker ha scelto dove far nascere il suo primogenito

Aurora Ramazzotti, 26 anni, in dolce attesa da sei mesi, si prepara al parto con un bel viaggio di famiglia in Svizzera.

Con il compagno Goffredo Cerza, 26 anni, la mamma Michelle Hunziker e le sorelline Sole, 9, e Celeste Trussardi, 7, è andata a fare una visita nella clinica di Lugano dove la madre l’ha partorita e dove la stessa conduttrice è anta 45 anni fa. Le “ziette” invece sono venute al mondo in una clinica milanese.

La clinica dei vip in Svizzera

Aurora Ramazzotti ha scelto la clinica dei vip svizzera per far nascere il suo primogenito. Situata su una collina che si affaccia sul lago di Lugano, la struttura ospedaliera è considerata un’eccellenza. Circondata dal verde a Sorengo, è la stessa in cui ha partorito anche Barbara Berlusconi, tutti e 5 i suoi figli. La figlia di Eros e Michelle si è fatta accompagnare da mamma Hunziker e da tutto il clan per un sopralluogo, come mostrano le immagini del settimanale “Chi”. Aurora Ramazzotti diventerà mamma a marzo.

Le “ziette” Sole e Celeste

Aurora Ramazzotti ha approfittato dell’escursione in Svizzera per concedersi qualche ora insieme alla madre e alle sorelle. Le piccole, che la Hunziker ha avuto da Tomaso Trussardi (il cui tentativo di riavvicinamento alla ex pare non sia andato a buon fine secondo quanto riporta il settimanale diretto da Alfonso Signorini), si sono dimostrate subito premurose nei confronti di Aurora. Infatti, durante una sosta per un pranzo al ristorante, quando la più piccola ha visto i paparazzi si è diretta verso di loro come per proteggere la privacy della sorella maggiore.

Compleanno da malata

Pochi giorni fa Aurora Ramazzotti ha compiuto 26 anni. Per l’influencer il primo compleanno da mamma è stato insolito e casalingo. Infatti, la figlia di Eros e Michelle ha postato gli auguri degli amici e le foto ricordo dei party degli anni passati, ma ha dovuto pubblicare uno scatto con l’aerosol per il suo b-day targato 2022. Colpita dall’influenza ha trascorso la giornata in casa ma con l’affetto delle persone più care. Michelle Hunziker le ha scritto una dolce dedica social: “Tra pochi mesi replicherai questa foto con il tuo bebè tra le braccia… sarai anche tu una mamma giovane e crescerai insieme a tuo figlio come ho fatto io con te… è stupendo!!!! Un compleanno davvero speciale questo amore mio. Festeggerai i tuoi 26 anni con due cuori che battono in te… ti amo infinitamente. Mamma”. Anche Eros Ramazzotti che si trova in tour in America ha pensato alla sua primogenita: “Auguri cucciola mia”.