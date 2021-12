Nicola Pisu abbandona lo studio: scontro con Signorini e un autore? Retroscena

GF Vip, Nicola Pisu abbandona improvvisamente lo studio: duro scontro con un autore? Il retroscena

Poco fa il portale IlVicolodelleNews.it ha riportato una clamorosa indiscrezione su Nicola Pisu. Di cosa si tratta? in pratica pare che il figlio di Patrizia Mirigliani abbia improvvisamente abbandonato lo studio dopo una presunta litigata con uno degli autori del Grande Fratello Vip. La segnalazione riportata da Il Vicolo è arrivata direttamente da una spettatrice presente in studio al GF Vip che pare abbia assistito a tutta la scena: “Ho visto durante la pubblicità un autore che ha intimato a Nicola di intervenire dopo la clip di Biagio e Miriana…”

E a quanto pare Nicola Pisu non avrebbe accettato, tanto da aver deciso di abbandonare lo studio del Grande Fratello Vip 6.

Nicola Pisu ha litigato con Alfonso Signorini al Grande Fratello Vip? L’ultimo rumor

I problemi per Nicola Pisu non sarebbero però finiti qua. Difatti il figlio di Patrizia Mirigliani, come riportato dal blog IlVicolodelleNews.it, dopo aver discusso con questo autore che avrebbe cercato di farlo intervenire dopo la clip dedicata al presunto flirt tra Miriana Trevisan e Biagio D’Anelli al GF Vip 6, avrebbe avuto anche un alterco con Alfonso Signorini. Difatti in base alla segnalazione riportata da Il Vicolo, il conduttore avrebbe criticato duramente Nicola Pisu per non aver accettato di dire la sua su Biagio e Miriana: “Mentre se ne andava via, Signorini gli ha detto ‘sei uno s**gato di m**da…” Sarà vero? Nicola Pisu, il quale non ha nascosto tutta la sua delusione nei confronti di Miriana Trevisan, irà qualcosa a tal proposito?

Anticipazioni GF Vip: Nicola Pisu rischia di non essere più invitato in studio?

Nicola Pisu potrebbe rischiare di non essere più presente in studio nelle prossime puntate del Grande Fratello Vip? Ovviamente non è dato saperlo, ma se questo litigio c’è stato davvero Nicola Pisu potrebbe decidere di non partecipare più al programma, oppure potrebbe non essere più invitato dalla produzione. Cosa succederà?

