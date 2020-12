Tutto su Irene Grandi, amata cantautrice fiorentina

Ripercorriamo la carriera di Irene Grandi, una delle cantautrici più versatili della musica italiana.

Irene Grandi è una cantautrice famosa per brani come Prima di partire per un lungo viaggio, Per fare l’amore, Lasciala andare e Bruci la città. Nella sua carriera ha saputo spaziare tra vari generi nel corso, senza mai rinunciare a una ricerca melodica molto attenta. Con oltre 5 milioni di dischi venduti, è una delle più importanti cantautrici della nostra storia, premiata con un disco di diamante e nove dischi di platino.



Celebriamo il suo compleanno ripercorrendo le fasi più importanti della sua carriera e della sua vita privata.

Chi è Irene Grandi

Nata a Firenze il 6 dicembre 1969 sotto il segno del Sagittario, Irene Grandi inizia la propria carriera solista nel 1992. Due anni dopo lancia il suo primo album, Irene Grandi, disco di soli otto brani, tra cui una reinterpretazione molto audace di (You Make Me Feel Like) A Natural Woman di Aretha Franklin.

L’evoluzione musicale della Grandi prosegue con lo sperimentale Per fortuna purtroppo e, nel 1999, con Verde, rosso e blu. Quest’ultimo è il suo primo disco con sonorità marcatamente rock, una svolta che l’avvicina a Vasco Rossi, artista con cui collaborerà per diversi anni.

La sua carriera continua tra numerosi grandi successi e concerti memorabili. Nel 2003 lancia l’album Prima di partire, altro lavoro che vede al suo interno una grande presenza di Vasco Rossi.

Nel 2004 veste i panni di presentatrice del Festivalbar con Marco Maccarini. L’anno dopo pubblica il suo settimo album, Indelebile, e il 2 luglio sale sul parco del Circo Massimo di Roma per il Live8. La cantautrice si dimostra uno dei talenti più apprezzati in Italia nel 2007, con il brano Bruci la città, ennesimo successo di una carriera. Negli anni successivi la cantautrice pubblica diversi album di successo, ritagliandosi il proprio spazio in un ambiente musicale che la vede però meno protagonista.

Cosa fa Irene Grandi oggi? Continua a scrivere e a sfornare brani di ottima fattura, oltre a dedicarsi a diverse attività che non riguardano direttamente la musica. Il suo ultimo album è uscito nel 2019, con alcuni inediti e alcune rivisitazioni.

Irene Grandi a Sanremo

Nel 1994 per la prima volta partecipa al Festival di Sanremo tra le Nuove proposte, con il brano Fuori. Nel 2000 torna sul palco dell’Ariston, stavolta tra i Big, con il brano La tua ragazza sempre, scritto da Vasco Rossi. Nella classifica finale si piazza al secondo posto.

Nel 2010 partecipa nuovamente a Sanremo con La cometa di Halley. Stavolta non riesce ad arrivare sul podio, ma il singolo rimane ai vertici delle classifiche italiane per diversi mesi. Per Irene Grandi è l’inizio di una nuova carriera, meno mainstream ma, forse, più sincera. Torna a Sanremo ancora nel 2015, con il pezzo Un vento senza nomi, arrivando al dodicesimo posto. Dopo cinque anni di assenza, è tornata al Festival nel 2020, con un brano scritto dalla premiata ditta Vasco Rossi–Gaetano Curreri, Finalmente io.

La vita privata di Irene Grandi: marito e figli

La cantante ha avuto una vita privata molto intensa negli anni Duemila. Nel 2003 si è sposata con Alessandro Carotti a Las Vegas. Dopo sette anni di alti e bassi, i due si sono lasciati ufficialmente nel 2010. Come spiegato dall’artista toscana, la loro relazione non aveva basi solide. Irene e l’ex marito si erano infatti detti sì solo un mese dopo essersi messi insieme. Fortunatamente nel 2018 la cantautrice ha ritrovato la serenità e il 2 luglio ha sposato Lorenzo Doni, avvocato e istruttore di golf, toscano come lei.

Sai che…

– Irene Grandi è alta 1 metro e 66.

– Ha conseguito la maturità scientifica a Firenze sul finire degli anni Ottanta.

– Prima di iniziare la sua carriera solista, ha cantato in diversi gruppi, di cui alcuni di sole donne, come Le matte in trasferta.

– Ha recitato nel film Il barbiere di Rio del 1996.

– Irene Grandi e Pino Daniele non solo erano colleghi, ma anche amici e si stimavano moltissimo.

– Ha scritto un brano per Tiziano Ferro: Paura non ho, presente nell’album L’amore è una cosa semplice del 2011.

– Ha un account ufficiale su Instagram



Il vero successo arriva però l’anno dopo con l’album In vacanza da una vita, dal quale vengono tratti alcuni dei suoi singoli di maggior successo, tra cui Bum Bum, Dolcissimo amore e L’amore vola. Nell’album sono presenti collaborazioni prestigiose. Su tutte, quella con Pino Daniele, artista con cui parte in tour e lancia il singolo Se mi vuoi.



Mauro Abbate, Notiziemusica.it