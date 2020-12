Ora Ficarra e Picone si sfogano: “L’addio? Non c’è dietrologia…”

Ficarra e Picone salutano Striscia la Notizia dopo 15 anni di conduzione e si apre la polemica. Dopo l’annuncio in diretta televisiva, il duo comico è stato travolto dall’ondata di affetto dei fan, ma è finito anche al centro di un’insolita discussione sui veri motivi del loro addio. A confermarlo sono stati loro stessi, tanto che sui social network si sono trovati costretti a chiarire la loro decisione di lasciare la conduzione del popolare tg satirico di Canale 5.

“Il nostro addio a Striscia ha avuto un impatto mediatico che non ci aspettavamo – hanno scritto nel loro ultimo post Instagram Ficarra e Picone – in tantissimi ci avete riempito di affetto, e di questo vi ringraziamo. Sentiamo però l’esigenza di dirvi che sui social e su molti giornali si stanno avanzando una serie di ipotesi per spiegare il motivo della nostra scelta. Alcuni dicono che avremmo avuto da ridire sul palinsesto Mediaset, altri che siamo in aperta polemica col Grande Fratello, altri ancora che siamo vittime di fantomatici poteri forti, ecc. Nulla di tutto questo”.

Nessuna divergenza di opinioni e visioni dunque tra Ficarra e Picone e i vertici Mediaset. Solo stima reciproca e voglia di intraprendere nuove avventure televisive: “Come abbiamo più volte ribadito, abbiamo solo voglia di rimescolare le carte. Tutto qua. Non scomodiamo quindi altre supposizioni. Cosa ci riserva il futuro? Abbiamo tanti sogni e speriamo di realizzarli presto”. Per quindici anni Ficarra e Picone hanno condotto, alternandosi con altre coppie di presentatori, il tg satirico di Antonio Ricci con ironia e professionalità. La coppia comica si è dimostrata da subito perfetta per lo stile e lo spirito di Striscia la Notizia. Ma l’annuncio di voler lasciare ha innescato una serie di dietrologie che hanno sorpreso i due attori.

Negli scorsi giorni sui social e su alcune testate giornalistiche si erano rincorsi i rumor di possibili divergenze tra il duo comico e Mediaset. Secondo le indiscrezioni Ficarra e Picone non avrebbero più condiviso la linea editoriale di Striscia. Ma alle insinuazioni i due attori hanno risposto con le parole. E alle loro si sono aggiunte anche quelle di Pier Silvio Berlusconi, amministratore delegato di Mediaset, che in una nota ufficiale ha ringraziato il duo: “Come abbiamo più volte ribadito, abbiamo solo voglia di rimescolare le carte. Tutto qua. Non scomodiamo quindi altre supposizioni. Cosa ci riserva il futuro? Abbiamo tanti sogni e speriamo di realizzarli presto”.

Novella Toloni, ilgiornale.it