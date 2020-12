Il cuore e… il topless rock di Miley Cyrus sulla cover di Rolling Stone

La popstar posa sulla rivista nei bellissimi scatti di Brad Elterman

“Mi hanno detto di coprirmi e allora io ho fatto il contrario”, scrive Miley Cyrus, che si mostra in topless sulla cover e in un bellissimo servizio fotografico di Brad Elterman per Rolling Stone. Irriverente e trasgressiva come sempre la popstar, 28 anni, si concede anche ad una lunga intervista, dove racconta di come il matrimonio con Liam Hemsworth sia stato un “salvagente… un ultimo tentativo di salvarmi”.

Look rock e topless in uno shooting bollente per l’enfant terrible di “Wrecking Ball”, che ha appena pubblicato il suo nuovo disco “Plastic Hearts” e che nell’intervista rivela la sua lunga e difficile battaglia per risollevarsi dalle macerie dell’incendio del 2018, in cui perse la sua casa di Malibù e da quelle di una vita, che tra droga e alcol, era diventata insostenibile: “In un certo senso, il fuoco ha fatto quello che non potevo fare da sola. Mi ha allontanato da ciò che non serviva più al suo scopo”, racconta l’ex stellina Disney, protago

nista di “Hanna Montana”: “E poi, mentre anneghi, raggiungi quel salvagente e vuoi salvarti. Penso che sia davvero quello che, in definitiva, abbia rappresentato per me il matrimonio con Liam (durato solo 8 mesi, ndr)”.

Miley spiega anche come negli anni sia molto cambiata la visione che le persone hanno di lei: “Oggi è molto diverso. Penso che da ‘Midnight Sky’ sia cambiato molto. Sono stata spesso etichettata come ‘pazza’, ‘fredda o incapace di sistemarmi”, poi aggiunge: “Mi sento adesso finalmente libera ma responsabile, prendo la mia salute mentale e fisica molto più seriamente di quanto non abbia mai fatto prima”.

