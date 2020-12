Andrea Damante e Giulia De Lellis volano entrambi a Dubai (ma non sono da soli)

Incroci pericolosi tra Andrea Damante e Giulia De Lellis, l’ex coppia più chiacchierata del mondo della cronaca rosa. Entrambi sono volati a Dubai nello stesso periodo, dove stanno trascorrendo un periodo di vacanza/lavoro. Ma con loro ci sono anche Elisa Visari e Carlo Gussalli Beretta, i rispettivi fidanzati.

Strani incroci tra Giulia De Lellis e Andrea Damante. I due si sono lasciati da questa estate ma il chiacchiericcio sul loro conto non si ferma. Merito anche di una serie di singolari coincidenze. L’ultima che li riguarda è un viaggio a Dubai che i due hanno fatto nello stesso periodo. Andrea e Giulia si trovano entrambi negli Emirati Arabi, sebbene pare per motivi differenti e con persone diverse. Pare, infatti, che i due ex fidanzati non si siano incrociati.

Con loro anche Elisa Visari e Carlo Gussalli Beretta

Ma Andrea e Giulia non sono insieme. Pur trovandosi entrambi a Dubai, sono in posti diversi e soprattutto non sono in compagnia l’uno dell’altra. Con Giulia c’è il fidanzato Carlo Gussalli Beretta mentre Andrea sembrerebbe essere in compagnia della bellissima Elisa Visari, suo ultimo flirt. Stesso luogo, quindi, ma compagnia differente.

Ma Giulia non ha ancora ufficializzato la storia d’amore con Beretta. Sebbene esistano foto dei due insieme e la loro storia sia ormai diventata di dominio pubblico, tanto che perfino Andrea Damante ne ha parlato a Verissimo, Carlo Gussalli Beretta non è ancora comparso sul profilo Instagram della bella influencer. Giulia è solita condividere le foto dei suoi legami sentimentali. Lo aveva fatto all’epoca della relazione con Andrea e lo aveva fatto successivamente, uscendo allo scoperto con Andrea Iannone. Perfino la storia con Irama era stata raccontata sui social. Il legame con Carlo, invece, non ha ancora ricevuto alcuna “ufficializzazione” social. Forse anche a causa della celebre ritrosia di Beretta che non ama mostrarsi sui social, né è solito condividere scatti con le sue compagne. Anche la storia con Dayane Mello, attuale concorrente del Grande Fratello Vip, fu vissuta dai due lontano dalle luci dei riflettori.

