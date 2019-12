Nina Moric non sta bene, rivela sul social di stare attraversando un periodo difficile: ‘Sto facendo di tutto per risolvere un problema, vorrei tornasse tutto a due mesi fa…’

La showgirl è tornata su Instagram dopo un lungo periodo di assenza

Ai suoi follower ha spiegato di non stare attraversando un periodo sereno

Nina Moric non sta bene. La showgirl di origini croate è tornata sui social dopo un lungo periodo di assenza e ha rivelato di stare attraversando una fase piuttosto complessa. “Ho avuto momenti migliori… io spero che torni presto tutto a com’era due mesi fa”, ha scritto in una Instagram Story rispondendo a chi le chiedeva come andassero le cose. La 43enne fa poi sapere che c’è un problema specifico che la sta affliggendo da alcune settimane.

Non entra nei dettagli, ma a chi le fa notare che solo fino a qualche mese fa pubblicava foto da Zanzibar felice e sorridente, lei risponde: “Lo ero, poi al mio ritorno c’è stato un problema che sto facendo di tutto per risolvere”. Nina vorrebbe condividere di più con i suoi follower, ma c’è qualcosa che glielo impedisce, almeno per il momento. “Se potessi vi racconterei tante cose, ma non è ancora arrivato il momento. Arriverà il giorno, per me, per voi, per tutti, soprattutto per mio figlio”, aggiunge.

Sembra trattarsi di un problema familiare, ma non riguarda il rapporto con sua madre Vranka, anzi. Il genitore è uno dei pochi punti di riferimento della sua vita: “Ora è in Croazia, tra poco la vedo, è una roccia lei”. E stavolta non c’entrano neanche i tira e molla sentimentali con Luigi Mario Favoloso, l’ex gieffino a cui è legata, tra alti e bassi, da molti anni. “Non ho mai detto di essermi lasciata, certo che ci sto ancora con lui”, ha scritto in un’altra Story.

Dalle sue parole sembra che il problema riguardi in qualche modo suo figlio Carlos, che la prossima estate diventerà maggiorenne. Forse c’entra in qualche modo il papà del ragazzo, Fabrizio Corona, che dallo scorso marzo è tornato in carcere? Per ora solo supposizioni.



Gossip.it