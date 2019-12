Costanza Caracciolo ha finalmente dato l’annuncio ufficiale, confermando la seconda gravidanza: ‘Sono incinta, ho aspettato il sesto mese perché…’

L’ex velina è in dolce attesa di un’altra femminuccia da Bobo Vieri. La coppia ha già avuto, lo scorso anno, la piccola Stella.

Costanza Caracciolo è incinta. La notizia era nell’aria da un po’, l’avevamo già scritto che le sue forme premaman lasciavano poco spazio a dubbi. Adesso però è arrivata la conferma ufficiale dalla diretta interessata. A Verissimo l’ex velina di origini siciliane ha spiegato di essere al sesto mese, ma di aver aspettato prima di rendere pubblica la notizia perché temeva che qualcosa potesse andare storto. “Ci tenevo a essere sicura di tutto prima di annunciarlo perché tre mesi sono troppo pochi. Adesso sono entrata nel sesto mese di gravidanza”, ha fatto sapere.

Si tratta di una bambina, la seconda. La 29enne e Bobo Vieri, 46 anni, sono infatti già genitori di Stella, nata poco più di un anno fa. A marzo di quest’anno la bionda e il calciatore si sono anche sposati in gran segreto a Milano, dove vivono. Nessuna festa, nessun servizio fotografico per i giornali. Prima o poi, però, potrebbero decidere di celebrare in grande la loro unione. Al momento tutte le energie sono concentrare su Stella e sulla nuova cicogna in arrivo.

