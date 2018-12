Michelle Hunziker e Sole, giochi da ragazze

La conduttrice si diverte con la secondogenita Sole, 5 anni, e i cagnolini di casa Lilly e Leone. Lei e le due sorelle, Aurora e Celeste, sono la sua felicità più grande

Un mattinata al parco, tra corse, risate e qualche foto scattata con lo smartphone: ore spensierate per Michelle Hunziker, fotografata piena di sorrisi durante una passeggiata con la figlia Sole, 5 anni, la prima avuta dal marito Tomaso Trussardi (i due sono genitori anche di Celeste, nata nel 2015).

Con mamma e figlia, anche Lilly e Leone, i simpatici barboncini di casa. Rincorrerli è sempre un divertimento, e loro, abituati ad avere a che fare con le bambine, le lasciano fare. Momenti speciali per la conduttrice, che adora trascorrere del tempo in famiglia, meglio ancora quando le figlie sono insieme, non solo le più piccole ma anche Aurora, avuta 22 anni fa dall’allora marito Eros Ramazzotti.

«Quando capita di averle tutte e tre insieme mi si apre il cuore e mi sento davvero realizzata», aveva raccontato la conduttrice qualche settimana fa a Mattino Cinque. La felicità è merito anche di Tomaso Trussardi, sposato quattro anni fa, nel giorno del primo compleanno di Sole. «Un uomo d’altri tempi», lo ha definito Michelle, «Mi ha corteggiata per tre mesi senza baciarmi. Oggi si consuma tutto subito, invece se si parte dal dialogo, come nel nostro caso, al momento del bacio c’è già una certa familiarità», ha continuato ospite della Panicucci. Con lui il desiderio di allargare ancora la famiglia resta grande, anche se al momento il quarto figlio non sembrerebbe voler arrivare. Chissà se l’anno nuovo porterà qualche sorpresa. In qualunque modo andrà a lei va già benissimo così. Tre è un bel numero.

Antonella Rossi, Vanity Fair