Domani non perdete “Melaverde” su Canale 5: si parlerà di salumi e Parmigiano Reggiano

Domani torna il consueto atteso appuntamento con Melaverde, alle 11 su Canale 5. Ossia torna il presidio televisivo che preserva il nostro straordinario patrimonio agroalimentare. Un presidio organizzato dal grande Edoardo Raspelli, che in ogni puntata si premura di propagandare la bellezza dei prodotti della nostra terra.

Come ormai ben sapete, Melaverde è diviso in due parti: nella prima si raccontano le storie classiche che hanno segnato il passato recente del programma; nella seconda invece si dà spazio ad un nuovo acquerello di emozioni, che narrano la vita di uomini e donne che si operano per valorizzare il settore dell’agroalmentare.

Ma, scendendo nel dettaglio, cosa si vedrà nella prossima puntata?

Nello spazio dedicato alle Storie, Edoardo Raspelli sarà nel Modenese, a San Prospero per visitare un salumificio storico che, dopo il disastroso sisma del 29 Maggio 2012, è diventato una testimonianza concreta di amore per la propria terra, forza di volontà e voglia di ricominciare a produrre quei salumi che 50 anni prima raggiunsero le tavole di tutta Italia. Inizieremo conoscere un prodotto tipico, la mortadella, che l’ azienda dei fratelli Palmieri ha reso unica, una vera e propria favola, portandola in cottura avvolta nella sua cotenna naturale con un’aggiunta di miele, una scelta particolare che dona alla “regina rosa” della tavola italiana, sapori e profumi unici. Vedremo quindi come sono preparati zamponi e cotechini della tradizione Modenese, per poi andare in tavola con ricette e consigli utili per un pranzo ricco di specialità della zona.

Per Melaverde, Edoardo Raspelli raggiungerà Montecavolo di Quattro Castella, in provincia di Reggio Emilia, per farci conoscere un’azienda frutto di una scelta diversa, un ritorno al passato voluto dai tre fratelli Rossi che nella Fattoria che porta il loro cognome hanno deciso di mettere al primo posto il benessere animale, le tempistiche di allevamento naturali e il rispetto per l’ambiente, preferendo la qualità alla quantità. La loro scelta vincente? Vendere tutti i prodotti direttamente in azienda evitando intermediari, trasformando la fattoria storica di famiglia in un centro agricolo polivalente dove, oltre agli allevamenti, si stagionano le forme di Parmigiano Reggiano, si lavora il latte in prodotti freschi e si realizzano salumi d’eccellenza, il tutto unito ad una nuova forma di accoglienza rivolta a gruppi di visitatori curiosi di scoprire la vita di oggi in campagna. Una puntata alla scoperta di un’agricoltura moderna dove la fattoria di oggi è un insieme di idee, talenti, accoglienza e voglia di fare, nel completo rispetto della terra.