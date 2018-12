Kate e William, che amano prendersi in giro (come tutti noi)

In viaggio ufficiale a Cipro, sulla base navale della Royal Air Force, la Duchessa ha rivelato una brutta abitudine del marito, in cui molte di noi potrebbero riconoscersi…

William e Kate adorano prendersi in giro, e non hanno perso l’abitudine di dimostrarlo, nonostante i tre figli e le rigide regole protocollari della corte d’Inghilterra.

Complici e sorridenti, in viaggio ufficiale a Cipro sulla base navale della Royal Air Force, durante l’inaugurazione di una nuova sala di riposo per i militari, Kate ha rivelato una brutta abitudine del marito, in cui molte di noi potrebbero riconoscersi. Vedendo i divani nuovi di zecca, la futura regina ha detto ridendo: “Bisognerebbe evitare di mangiare la pizza su questi bei canapé come fai tu mio caro.

Un incubo!”.

L’allusione a quel vizio, di spargere briciole dappertutto e lasciare le lattine di birra sul pavimento, non ha scomposto William, che l’ha guardata con un grande sorriso, certo che sarà perdonato per quell’abitudine che non risparmia neanche le teste coronate. Piccola vendetta per essere stata paragonata a un albero di Natale? Durante lo stesso viaggio, infatti, il futuro sovrano d’Inghilterra aveva preso in giro lo stile della moglie, in pantalone nero e giacca beige. E quando la coppia ha preso la posa di fronte all’albero di Natale, William ha detto sornione. “Mia moglie si confonde con l’albero, vestita cosi”. “Molto simpatico!”, ha risposto lei divertita, legandosela al dito. Insomma, chi pensa che Kate e William siano in perenne rappresentazione si sbaglia. In fondo quello che li rende irresistibili è proprio questo loro modo di essere normali, con i vizi e le virtù di tutti noi.

Carla Bardelli, Vanity Fair