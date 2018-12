Oggi torna, su Rai2, “B come sabato”

Nuovo appuntamento sabato 8 dicembre, alle 13.30 su Rai2 e Radio2, con B COME SABATO, il programma condotto da Andrea Delogu e Gabriele Corsi con Marco Mazzocchi e la partecipazione di Gigi e Ross, in diretta dalla sede Rai di Napoli.

Questa settimana Andrea Delogu intervisterà il pugile Giovanni De Carolis, ex campione del mondo e campione italiano dei pesi supermedi.

In studio, oltre a seguire le partite del campionato di Lega B insieme a Marco Mazzocchi e alla giornalista Jolanda De Rienzo, ci sarà spazio per l’anticipo di Serie A Napoli-Frosinone in compagnia di due napoletani come la showgirl Raffaella Fico e il cabarettista e attore Peppe Iodice, e la showgirl di Sora (FR) Valeria Altobelli, tra i protagonisti della nuova edizione di “Tale e Quale Show”.

A raccontare la partita in collegamento dallo stadio San Paolo, ci sarà l’attore partenopeo Gino Rivieccio. E ancora, Mandi Mandi sarà a Venezia insieme alla giornalista Michela Russo per seguire Venezia-Ascoli.

Protagonisti della parte musicale della puntata Le Vibrazioni, la rock band che il prossimo anno festeggia i 20 anni di carriera.

Questa settimana Gianluca Fubelli sarà in diretta da Pellezzano (SA) per la partita di seconda categoria Longobarda-Atletico Pagani, e ci accompagnerà alla scoperta della provincia di Salerno con la sua divertente cartolina.

Non mancheranno le divertenti sfide sportive per gli ospiti e i comici Danilo da Fiumicino, Martina Catuzzi e Carmine Del Grosso, e l’imperdibile appuntamento con la rassegna stampa dei quotidiani locali di Gigi e Ross.

Dalle 13.30 alle 17.30, dai nuovi studi di Radio2, la versione radiofonica di “B come Sabato” con la conduzione di Angela Rafanelli e Mauro Casciari, con il commento del programma tv e le loro incursioni televisive: un programma nel programma con ospiti, curiosità, contest e tante sorprese.