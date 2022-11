Spice Girls, reunion per i 50 anni di Geri Halliwell

L’ex Posh Spice ha condiviso sui social alcune foto dei festeggimenti a cui mancava la sola Mel B

I fan delle Spice Girls tornano a sognare. Victoria Beckham ha condiviso su Instagram le foto che ritraggono lei, Mel C ed Emma festeggiare insieme i 50 anni della loro compagna Geri Halliwell. L’ex Ginger Spice ha compiuto gli anni il 6 agosto ma la festa che si è tenuta nella sua sontuosa casa dell’Oxfordshire in realtà era programmata per settembre ma è stata posticipata a causa della morte della regina Elisabetta. Assente Mel B.

La Posh Spice ha pubblicato alcune foto dei festeggiamenti, tra cui un dolce scatto in compagnia di Mel C ed Emma in posa vestite in nero. Nel secondo scatto invece Victoria ed Emma sono abbracciate in un momento di affetto. Le quattro hanno mandato un messaggio a Melanie Brown che si trova in Australia: “Serata stupenda, ci sei mancata”. Mel ha risposto postando uno scatto vintage nelle storie su Instagram.

25 ANNI DI “SPICEWORLD” – La mini-reunion riaccende la speranze dei fan delle Spice Girls. Mentre proprio in questi giorni si festeggia il 25esimo anniversario di “Spiceworld”, il loro secondo album che ha infranto ogni record discografico, c’è chi ancora spera in un nuovo tour sull’onda dei ricordi della girl band più famosa degli anni 90.

LA REUNION SUL PALCO – Nel 2012 le cinque ragazze si sono riunite per la cerimonia di chiusura dei Giochi Olimpici a Londra dove hanno cantato due tra i loro più grandi successi: “Wannabe” e “Spice up your life”. Successivamente nel 2019 si sono poi riunite per un tour commemorativo con date in Irlanda e nel Regno Unito al quale Victoria non ha partecipato pur dando il suo benestare.

IL TOUR 2023? – Da mesi circolano voci sul ritorno delle Spice dal vivo. Con un post pubblicato su Instagram Mel B ha confermato: “Stiamo per tornare. A tutti i nostri fan preparatevi per Spice World 25, è finalmente arrivato. Spice Tour 2023!”. Nel 2021 Mel C aveva parlato della possibilità di tornare a girare il mondo con Emma, Geri e Mel B: “Il ritorno delle Spice Girls? Ci spero davvero tanto. Ne parliamo molto spesso, parliamo di ciò che vorremmo fare, di tutte le opzioni che abbiamo. A tutte piacerebbe fare un nuovo tour. Mi piacerebbe molto un’altra reunion con Spice Girls e fare spettacoli negli Stati Uniti, in Sud America, nel Sud-est asiatico e in Australia. Insomma, in tutti quei posti in cui non abbiamo mai fatto concerti“.