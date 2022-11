Maneskin super star al LACMA Art + Film Gala

La band è volata a Los Angeles dal Messico dove Damiano ha “salvato” un fan che era stato colpito da un malore durante il concerto

I Maneskin sono inarrestabili. Dal tour in Messico sono volati a per due tappe a San Francisco e poi a Los Angels per partecipare al LACMA Art + Film Gala al County Museum of Art. All’undicesima edizione, la band è stata la più fotografata e instragrammata sul red carpet. Tantissimi gli ospiti, da Billie Eilish alle sorelle Kardashian, da Elton John a Jared Leto. Ma i Maneskin hanno brillato su tutti.

Malore di un fan durante il concerto in Messico – Recentemente Damiano ha “salvato” un fan durante un concerto. Il frontaman della band ha infatti fermato il concerto dei Maneskin al Pepsi Center WTC di Città del Messico lo scorso 26 ottobre e ha subito chiesto aiuto: “C’è una persona qui che ha bisogno di aiuto”, ha così chiamato i soccorsi e ha fatto cenno al pubblico di non accalcarsi troppo. “Non sto scherzando ragazzi, vi dovete spostare, c’è gente che ha bisogno di aiuto. E voi dovete stare attenti”, ha concluso prima di riprendere il brano. La clip è diventata virale sui social dopo qualche giorno.

Damiano tra lutto e commozione per il nonno morto – Ma Damiano è stato anche colpito da un lutto, che lo segnato profondamente. “Mi hai fatto ridere, tanto, ma oggi mi fai anche un po’ piangere. Grazie di tutto. Per sempre, Gingi piccolo”. Damiano ha detto così addio all’amato nonno, a cui ha dedicato un post su Instagram pieno di amore come solo un nipote sa fare. Damiano ha condiviso una foto scattata al nonno in veranda probabilmente in estate, mentre leggeva un quotidiano seduto su una poltrona. Un piccolo momento di quotidianità portato nel cuore, insieme a tanti altri ricordi: “Mi hai portato su quella Fiat 500 ovunque avessi bisogno di andare – si legge nel post -. Mi hai fatto assaggiare il vino e fumare la prima sigaretta. Mi hai portato la focaccia e il prosciutto buono e fino all’ultimo secondo ti sei vantato di essere ‘il nonno del cantante’. Mi hai fatto ridere, tanto, ma oggi mi fai anche un po’ piangere. Grazie di tutto. Per sempre, Gingi piccolo”. Poi in concerto, in Messico, lo ha ricordato con una canzone e si è commosso.

Il nuovo album – Intanto i Maneskin annunciano la pubblicazione di “Rush!”, il nuovo attesissimo album, in uscita il 20 gennaio 2023 con differenti versioni fisiche che comprendono vinile standard, bianco, rosso e illustrato, speciali set, cd e molto altro. L’annuncio arriva mentre la band sta vivendo un anno pieno di grandi successi su scala internazionale. “Rush!” è stato anticipato da “The Loneliest”, il nuovo singolo uscito il 7 ottobre, che – oltre a essere presente nelle classifiche di 28 Paesi – è entrato nella Top 50 Global di Spotify in posizione #44, nella Billboard’s Global Top 200 in posizione #75, è stato la più alta nuova entrata nella Top Songs Global Chart di Spotify e ha debuttato al #1 posto nella classifica Fimi dei singoli della settimana 41. È inoltre appena stato certificato disco d’oro in Italia, facendo così ottenere a Victoria, Damiano, Thomas e Ethan la certificazione numero 300 a livello mondiale: attualmente contano 18 dischi di diamante, 235 dischi di platino e 47 dischi d’oro.

Il tour – Il Loud Kids Tour arriverà anche in Canada per poi tornare in Italia il 23 febbraio 2023 e da lì toccare tutta Europa. La tournée conta a oggi, su 57 date in totale, ben 41 sold out tra cui Londra, Parigi, Los Angeles, entrambe le date di San Francisco ed entrambe quelle di New York. A queste, si aggiungono due speciali date evento negli stadi italiani, all’Olimpico di Roma (giovedì 20 luglio 2023) e allo Stadio San Siro di Milano (lunedì 24 luglio 2023).