“Grande Fratello Vip”, Sarah Altobello e l’uomo misterioso

La vip confessa a Micol di avere un interesse per uno dei concorrenti

Al “Grande Fratello Vip” Sarah e Micol trascorrono molto tempo insieme, scambiandosi spesso confidenze e opinioni sui coinquilini. Nonostante le due ragazze siano entrate da poco per Altobello c’è già qualcuno che ha attirato al sua attenzione. Micol crede che l’uomo in questione sia Attilio, dato che più volte la vip aveva mostrato interesse. “Ha la voce come mio padre” rivela Sarah. Del giornalista, la modella apprezza la cultura, il fascino, il suo modo d’essere, ma non è quell’interesse…

UN UOMO GIOVANE – È un altro l’uomo che ha catturato gli occhi di Sarah Altobello: “È un uomo più giovane, non pensavo potesse interessarmi”, racconta, nonostante abbia sempre preferito uomini più grandi, tesi avvalorata anche dalla sua clip di presentazione in cui aveva palesato interesse per uomini più maturi.

“HO LASCIATO MESSAGGI” -Micol non si era accorta di niente: “Adesso presterò più attenzione”. Ma la modella rivela di non voler correre: “Ho lanciato dei messaggi” ma fin quando non avrà la certezza che le attenzioni saranno ricambiate non farà nulla. L’influencer le suggerisce di lasciare al tempo la risposta: “Abbiamo molto tempo, almeno così passano le giornate” afferma. Sarah dice che il suo interesse è volatile, l’ha guardato sotto la doccia e le piaceva, poi in altri contesti non avverte niente.



“Anche io vorrei mi piacesse qualcuno” ammette Micol, ma spiega anche che è difficile per lei interessarsi a qualcuno in questi contesti. Della stessa opinione è la modella, che avverte difficoltà a decifrare il comportamento altrui all’interno della Casa. “Ho un carattere che mi fa scherzare con tutti”, confida.

GELOSA DI ATTILIO? – Intanto però durante l’ultima diretta, l’eccentrica Sarah Altobello aveva mostrato il suo interesse proprio nei confronti di Attilio. Durante i festeggiamenti del compleanno di Edo Tavassi, al gioco della bottiglia, Attilio ha baciato in modo molto passionale Wilma. Sempre confidandosi con Micol, Sarah aveva ammesso di esserci rimasta male “Attilio era l’uomo giusto per me ma dopo la cosa che ho visto ieri come posso?”, dice la showgirl. “Ti sei ingelosita?”, ha chiesto l’influencer ma Sarah negando nettamente ha spiegato che non si tratta di gelosia ma di classe: “Ha perso l’eleganza” ha concluso un po’ scocciata.