“Grande Fratello Vip”, in nomination vanno Pamela, Giaele e Attilio

Antonella Fiordelisi incontra l’ex fidanzato, ma dichiara il suo amore per Edoardo

Quindicesima puntata del “Grande Fratello Vip”, il reality show condotto da Alfonso Signorini con le due opinioniste di questa edizione, Sonia Bruganelli e Orietta Berti.

Nel corso dello scorso appuntamento sono entrati sei nuovi concorrenti e il loro ingresso ha cambiato gli equilibri della Casa, che si stanno piano piano ridisegnando, tra loro Oriana Marzoli, un vero e proprio ciclone. Tante le sorprese della serata, in particolare, per Alberto De Pisis e per Antonella Fiordelisi che incontra il suo ex fidanzato… Al televoto vanno Attilio, Pamela e Giaele. Chi sarà eliminato?

Alfonso Signorini annuncia “tanta carne al fuoco” e comincia subito parlando dei nuovi entrati della scorsa puntata, che hanno letteralmente cambiato gli equilibri del reality, come “se stesso cominciando tutto adesso”.

In collegamento con la Casa il conduttore dice che sono passati 50 giorni dall’inizio del reality e che bisogna festeggiare anche perché gli ascolti di questa edizione sono nettamente superiori alla scorsa edizione.





IL CASO ATTILIO

Signorini mostra un video da cui emergono gli attriti di Attilio con alcuni coinquilini. In particolar modo con Luca Salatino, che il giornalista accusa di maleducazione. Per la Rossetti invece lui si sente un gradino più in alto di tutti. Sotto i riflettori il Tg del GFVip condotto da Romita e le scelte su un servizio del Tg su “Giovani e Anziani”. Per Luca Attilio pecca di umiltà. La Rossetti ribadisce di non sentirsi “anziana” a 63 anni.





IL CASO TAVASSI

“Sono qua per cercare la madre dei miei figli”, con questa frase Edoardo Tavassi è entrato nella Casa e ha cominciato a flirtare con tutte le vip, come spiega il video mostrato da Signorini. Sembra però che per una ragione o per l’altra la madre dei suoi figli Tavassi non la trovi. A Nikita piace Onestini, Oriana vuole i muscoli (che lui non ha…). Una “pazza” di lui ci sarebbe, ovvero la Rossetti, con cui però non potrebbe avere figli: “Lo possiamo adottare”. Tavassi rivela di andare fortissimo con le donne dai 50 anni in su.



UN TRIANGOLO… ANZI UN QUADRATO

Antonella Fiordelisi era fidanzata prima di entrare al GfVip, o almeno questo è quanto ha dichiarato Gianluca, che è pronto ad entrare nella Casa. Signorini vuole però che in salotto restino solo Antonella, Edoardo e Micol, ex di Edoardo, poi mostra il video dell’ingresso della Incorvaia, che ha suscitato un vero e proprio vespaio e acceso la gelosia di Antonella, soprattutto dopo un paio di abbracci che i due si sono scambiati. Edoardo dice: “Non ho nessun problema a farlo, è un’amica!” e poi racconta la verità su lui e Micol: “Io e Micol ci siamo piaciuti ma abbiamo capito che non eravamo fatti per stare insieme”.



Signorini chiama Antonella nel cortiletto per scagliarle un fulmine a ciel sereno e annunciarle che fuori dalla Casa c’è una persona che lei conosce bene e che non ha apprezzato molto vederla tra le braccia di Edoardo. La Fiordelisi viene freezata e Gianluca entra e le spiega che querelerà i giornali che hanno fatto titolo sensazionalisti su di loro, ma che, sebbene loro si siano lasciati a giugno, lui la ama ancora e crede che anche lei lo ami. “Volevo farle fare la sua avventura senza intoppi al GFVip”. Le spiega anche che lui ha fatto di tutto per lei, per sostenerla, poi la loro storia è stata infangata e allora lui ha dovuto cominciare a parlare di loro. “La nostra storia è stata la più importante della mia vita e della tua… Poi ti è bastato venire qui e sei stata manipolata da qualcuno (il padre secondo lui, che non voleva che i due stessero insieme)…” dice Gianluca. “Lui è stato il mio migliore amici per sette anni, l’anno scorso c’è stato un trasporto fisico e ci siamo fidanzati. A giugno ci siamo un po’ separati perché ero convinta che da parte mia fosse affetto non amore… ” spiega lei, aggiungendo “Mi dispiace…”.

Signorini chiede ad Antonella se è ancora innamorata di Gianluca. Lei non sa cosa rispondere e dice: “Non sono innamorata di lui ma non voglio perderlo…”.

In cortiletto arriva Edoardo, che però non vuole spiegare nulla a Gianluca, una persona che non conosce. Alla fine Signorini chiede di concludere e prega Antonella di rispondere alla sua domanda: “Vuoi continuare il tuo percorso nella Casa e vivere liberamente la tua relazione con Edoardo?”. Lei risponde di sì, anche se dice di non sentirsi molto bene dopo questo incontro, ma ribadisce il suo “no” a Gianluca, che se ne va.

Signorini chiede poi spiegazioni ad Antonella: “Perchè Gianluca se l’è presa per averti visto con Edoardo?” e lei racconta che dopo che si sono lasciati a giugno hanno continuato a vedersi fisicamente, fino a fine luglio… lei era però sempre rimasta single e quindi vederla tra le braccia di un altro per lui è stato uno shock. La Fiordelisi ci tiene a spiegare anche che è molto affezionata a Gianluca e lo vuole ringraziare per esserle stata molto vicino in un brutto momento della sua vita, poi però ribadisce: “Mi sono innamorata di Edoardo però…”.





GIAELE E BRAD

Il marito di Giaele le scrive una lettera e Giaele sembra particolarmente toccata, ma SIgnorini la stuzzica e le dice: “Dopo i sensi di colpa per la lettera di Bradford ti sei consolata molto in fretta…” e mostra l’ennesima clip della puntata, dove si vede Giaele scatenata nel gioco della bottiglia baciare Antonino, Attilio e Luciano molto appassionatamente. “Io sono una che quando c’è da giocare non si tira indietro”, dice lei. Luciano confessa intanto di avere un debole per Nikita, che sembra gettonatissima.





UNA SORPRESA PER ALBERTO

Al via una clip in cui si vede Alberto raccontare i brutti momenti vissuti dopo aver scoperto di avere un tumore a 25 anni, il senso di solitudine, la volontà di farcela da solo come segno di difesa personale, per non ricevere commiserazione, la disperazione e poi la speranza, ma anche la vicinanza della famiglia, della madre: “la donna più importante della mia vita”. E proprio la madre è la sorpresa per lui. “Vorrei che facessi uno sforzo e mostrassi quello che sei veramente, io ti vedo troppo frenato. Sono qui per darti la forza di mostrare il meglio di te, di buttarti fuori, di mostrare il tuo essere giocoso, allegro, spensierato… Hai un’anima bellissima”, dice.





IL VERDETTO DEL TELEVOTO

Il pubblico ha scelto di salvare tra Nikita, Attilio e George, Nikita. Immunità per lei e scelta difficile, chi condanna al televoto di giovedì? Attilio.

CICLONE ORIANA

Oriana sta benissimo al Gf, come racconta a Signorini, ma lega di più con gli uomini “Sono più semplici, forse”. Antonella la stuzzica e le ribatte: “Più di te, secondo me”. Tra loro non corre molta simpatia. Dalla clip che viene mostrata però Oriana non sembra piacere nemmeno a Giaele, che le rimprovera di mostrare sempre e solo il sedere. Antonella si è risentita perché Oriana si è messa a parlare subito con Edoardo non appena lei si è allontanata, dandogli consigli su Antonella. Per Oriana Antonella è invidiosa e gelosa. Ma anche Giaele sembra esserlo e Sonia la rimprovera dallo studio: “Tu ti devi preoccupare del tuo matrimonio. Stai facendo un interrogatorio a quel pover’uomo di Antonino… e poi fai finta che ti interessi di quel pover’uomo che è fuori? …”. Giaele replica: “Non sono gelosa perché fuori ho un uomo che amo”.

Signorini convoca Antonino e gli chiede se a lui piaccia Oriana. Lui non può negare di trovarla bella e di stare bene con lei, ma pensa che a lei interessi Daniele. Arriva anche Oriana, che dice scherzando: “L’unica cosa che lui sa fare è rompermi le palle… “, poi ammette che lui è nella rosa dei quattro uomini più belli della Casa.



ATTILIO

Attilio è un po’ arrabbiato: “Sono una persona trasparente e non sensibile, non mi piacciono le trappole, insidie e complotti”. Signorini lo chiama in cortiletto e gli fa sentire la voce della compagna, Mimma, che gli ha scritto una lettera. Lui si commuove ma quando torna in Casa riparte la polemica “Me ne vado e tolgo il disturbo… Non ho sentito amici… Sono molto deluso dal silenzio di coloro considerava persone amiche, che non hanno mai speso una parola in mia difesa…”.

Anche Pamela è arrabbiata. “Spero anche di andare a casa… Voglio andare a casa, avete di meglio. Neanche mi avete salutata stasera! Non fate vedere quello che faccio, sono invisibile, non voglio parlare con nessuno”.





NOMINATION E IMMUNI

Quelli scelti dai vip sono Antonino, Wilma, Charlie e Luca. Per Orietta e Sonia Patrizia Rossetti. E poi c’è Nikita che è la favorita del pubblico. Anche i sei nuovi vip non sono né nominabili né possono nominare.

E’ tempo di nomination palesi. Attilio nomina Pamela. Pamela vota Edoardo, che la vota a sua volta. Giaele nomina George. Daniele sceglie Alberto. George nomina Giaele. Antonella vota George. Alberto nomina Daniele.

Nelle nomination segrete tocca a Wilma, che sceglie Pamela. Antonino nomina Edoardo. Nikita sceglie Giaele, nominata anche da Charlie. Patrizia nomina Pamela e Luca Giaele.

Al televoto vanno Giaele, Pamela e Attilio. Uno dei tre verrà eliminato definitivamente.