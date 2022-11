Film stasera in TV da non perdere martedì 8 novembre 2022

La guida ai film che andranno in onda stasera, martedì 8 novembre, in TV su Sky. Azione, biopic e tanto altro

Ecco una panoramica dei film che andranno in onda stasera in TV sui canali Sky. Tutte le Première e le Library al primo passaggio sono anche disponibili su Sky On Demand e Sky Go.

FILM COMMEDIA DA VEDERE STASERA IN TV

What Women Want – Quello che le donne vogliono, ore 21:15 su Sky Cinema Uno

Mel Gibson ed Helen Hunt in una commedia. Un uomo acquisisce fortuitamente la capacità di leggere la mente delle donne.

Si vive una volta sola, ore 21:15 su Sky Cinema Collection

Carlo Verdone, Rocco Papaleo, Max Tortora e Anna Foglietta in una commedia. Dopo una diagnosi crudele per uno di loro, quattro medici partono per una vacanza.

LOL – Pazza del mio migliore amico, ore 21:00 su Sky Cinema Family

Miley Cyrus e Demi Moore in una commedia. Una figlia e una madre dal rapporto difficile si uniscono per aiutare la prima a conquistare un ragazzo.

Il Mammone, ore 21:15 su Sky Cinema Uno +24

Andrea Pisani, Diego Abatantuono e Angela Finocchiaro nel remake della commedia francese “Tanguy”. Due genitori si alleano per cacciare il figlio viziato da casa.

FILM DRAMMATICO DA VEDERE STASERA IN TV

Vento di passioni, ore 21:00 su Sky Cinema Romance

Brad Pitt e Anthony Hopkins in un film intenso ambientato nell’America della Grande Guerra.

La nostra vita, ore 21:00 su Sky Cinema Drama

Elio Germano premiato come miglior attore a Cannes in questo film di Daniele Luchetti.

FILM DI AZIONE DA VEDERE STASERA IN TV

Sleepless – Il giustiziere, ore 21:00 su Sky Cinema Action

Jamie Foxx è un poliziotto che entra in possesso di una partita di droga, scatenando la furia dei criminali.

Tower Heist – Colpo ad alto livello, ore 21:00 su Sky Cinema Comedy

Commedia d’azione con Eddie Murphy e Ben Stiller. Un gruppo di addetti alla manutenzione organizza un furto.

Act of Valor, ore 21:15 su Sky Cinema 4K

Film che racconta la cronaca romanzata di una squadra di Navy Seals che opera per evitare un complotto terroristico contro gli Stati Uniti.

FILM DI GUERRA DA VEDERE STASERA IN TV

1917, ore 21:15 su Sky Cinema Due +24

Capolavoro bellico di Sam Mendes con Benedict Cumberbatch e un grande cast. Due soldati inglesi devono trasportare un messaggio attraverso le linee nemiche.

FILM THRILLER DA VEDERE STASERA IN TV

8 mm – Delitto a luci rosse, ore 21:00 su Sky Cinema Suspense

Nicolas Cage e Joaquin Phoenix in un thriller di Joel Schumacher. L’indagine su un omicidio trasporta un detective nel brutale mondo degli snuff movie.

FILM BIOGRAFICO DA VEDERE STASERA IN TV

Gli Stati Uniti contro Billie Holiday, ore 21:15 su Sky Cinema Due

Biopic su Lee Daniels e la lotta contro il Governo per un suo brano ritenuto sovversivo.

I PROGRAMMI IN CHIARO

Divorzio a Las Vegas, ore 21:25 su Rai 1

Giampaolo Morelli e Andrea Delogu in una commedia. Una coppia torna in Nevada per cancellare le nozze celebrate a 18 anni.

Il collegio, ore 21:20 su Rai 2

Reality che coinvolge alcuni ragazzi, trasportati indietro nel tempo in un collegio nel quale dovranno vivere e interagire.

#cartabianca, ore 21:20 su Rai 3

Contenitore d’attualità con Bianca Berlinguer alla conduzione. Si parla di politica e temi sociali.

Fuori dal coro, ore 21:20 su Rete 4

Format di attualità condotto da Mario Giordano nel quale si analizzano i temi principali del Paese.

Il diritto di opporsi, ore 21:20 su Canale 5

Michael B. Jordan e Jamie Foxx in un biopic. Un avvocato afroamericano sceglie di difendere persone di colore che ricevono condanne ingiuste.

Le Iene Show, ore 21:18 su Italia 1

Altro appuntamento di prima serata con i servizi di satira, cronaca e attualità della redazione de Le Iene.

Di Martedì, ore 21:15 su La 7

Giovanni Floris alla conduzione di questo talk politico, nel quale viene trattata l’attualità della situazione italiana.

Pechino Express, ore 21:30 su TV8

Nuova edizione del reality in cui alcune coppie vip viaggiano per il mondo.

Outlander – L’ultimo vichingo, ore 21:25 su Nove

Originale avventura fantascientifica con protagonista Jim Caviezel, un alieno tra i vichinghi.