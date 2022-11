Billie Eilish e Jesse Rutherford debuttano in passerella… sotto il piumone

Prima uscita ufficiale per la coppia, che non esce dal lettone nemmeno per gli eventi mondani

Billie Eilish e Jesse Rutherford sono andati oltre il matchy matchy e si sono presentati in passerella al LACMA Art + Film Gala di Los Angeles in comodi pigiami in seta abbinati e avvolti sotto lo stesso piumone.

Dopo un mese la storia procede a gonfie vele e la coppia non è riuscita a uscire dalle coperte nemmeno per la prima uscita ufficiale, preferendo portarsele direttamente sul red carpet.

Billie Eilish e Jesse Rutherfotd hanno invitato i fotografi sotto le coperte e si sono goduti il momento, tra sorrisi complici e smorfie. Come “accessori” la cantante di “Happier Than Ever” ha optato per una mascherina da notte, mentre il musicista dei Neighbourhood ha completato il look con ciabatte di pelo.

Eilish e Jesse sono stati amici per anni, ma lo scorso mese hanno ufficializzato la relazione, dopo essere stati pizzicati insieme in molte occasioni e dopo che i paparazzi avevano immortalato un bacio fuori da un ristorante di Los Angeles. La differenza d’età (lei ha 20 anni e lui 31) aveva suscitato qualche malumore, ma i due non sono affatto turbati dalle critiche e anzi ci hanno riso su. Per Halloween, infatti, lei si è vestita da bebè e lui da uomo anziano per rimarcare gli undici anni che li dividono. I fan della Eilish, al contrario, in questi anni si rispettosi ed empatici riguardo la sua vita sentimentale. In passato lei sarebbe stata legata al rapper Brandon “Q” Adams e all’attore Matthew Tyler Vorce, mentre Rutherford ha frequentato la modella Devon Lee Carlson dal 2015 al 2021.

Le voci su una possibile frequentazione che andasse oltre l’amicizia (i due si conoscono infatti da anni) si inseguivano da tempo e sui social i follower li tenevano d’occhio a caccia d’indizi che confermassero l’amore.

Le prime conferme erano arrivate qualche settimana fa, quando la coppia era stata avvistata alle Halloween Horror Nights degli Universal Studios di Los Angeles. In quell’occasione erano stati ripresi mentre si tenevano per mano e il video poi aveva iniziato a circolare su TikTok. A ufficializzare la coppia ci aveva pensato poi “Page Six”, che aveva pubblicato uno scatto in cui si vede la Eilish uscire da un ristorante insieme al cantante dei The Neighbourhood e scambiarsi un bacio.