Rossano Rubicondi, Ivana Trump e la lettera a Mara Venier: «Mi mancherà terribilmente»

Attraverso una lettera spedita a Mara Venier, Ivana Trump ha voluto ricordare un ultima volta l’ex marito Rossano Rubicondi. Le parole, sono state lette nel corso di «Domenica In», quando in studio erano ospiti anche i genitori dell’imprenditore morto a 49 anni per un melanoma. «Cara Mara — recita la lettera —, grazie di cuore per ricordare oggi nel tuo programma il nostro Rossano. Tramite te, voglio mandare un forte abbraccio e un pensiero pieno di affetto ai genitori di Rossano. Mi sento molto fortunata per aver vissuto con Rossano quasi 20 anni della mia vita».

Gli alti e bassi

Trump, ha poi voluto svelare qualche retroscena del loro rapporto: «Come la maggior parte delle amicizie e dei matrimoni, anche noi abbiamo avuto la nostra parte di alti e bassi. Indipendentemente da ciò, siamo rimasti ottimi amici per tutto il tempo e ci siamo sempre protetti uno con l’altra. Di Rossano mi mancherà terribilmente la sua eterna amicizia, la sua energia, le sue risate e la sua devozione nei miei confronti. Anche se amava troppo la vita per lasciarla così presto, so che il suo spirito vivrà sempre ovunque. Riposa in pace mio Rossano. Con amore, Ivana».

