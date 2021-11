Rai Isoradio: Renzo Arbore, Patrizia de Blanck e Ivan Cattaneo tra i nuovi “autostoppisti” di Igor Righetti

Saliranno a bordo anche la presidente e fondatrice della Lega italiana difesa animali e ambiente- Leidaa e conduttrice televisiva, Michela Vittoria Brambilla; l’opinionista tv ed esperto di gossip Biagio D’Anelli; il vice presidente del Wwf Italia, Dante Caserta; l’influencer Lorenzo Castelluccio; il presidente della Lega nazionale per la difesa del cane-Lndc animal protection, Piera Rosati

Sempre nuovi personaggi nei divertenti ed emozionanti viaggi de “L’autostoppista” Igor Righetti, dal martedì al giovedì dalle 17 alle 18, su Rai Isoradio diretta da Angela Mariella.Per questo suo format crossmediale innovativo, il giornalista e conduttore radiotelevisivo si è ispirato al film ‘Il tassinaro’ di suo cugino Alberto Sordi. È il primo programma radiofonico pet friendly con a bordo Byron, il bassotto del conduttore, che interagisce con gli “autostoppisti” su temi legati alla tutela e ai diritti degli animali. In ogni puntata, Righetti offre un passaggio sulla sua auto a personaggi celebri rimasti in panne, ignari, però, di salire a bordo di un prototipo di vettura mai entrato in produzione in quanto anarchico e sovversivo. Un’auto interattiva con il guidatore e gli occupanti, permalosa ed eccentrica, che esprime il proprio disappunto o compiacimento su ciò che viene detto utilizzando anche la voce del navigatore satellitare e l’autoradio. Navigatore che su quest’auto diventa “navigattore”. Durante il viaggio, agli “autostoppisti” vengono anche fatte ascoltare brevissime frasi estrapolate da canzoni e film famosi, selezionate dal conduttore-conducente Igor Righetti, che devono dedicare a chi vogliono. Grande attenzione viene rivolta al mondo dei social network con lo spazio “Le pet star dei social” dove l’influencer Lorenzo Castelluccio va alla scoperta di cani, gatti, ma anche furetti, topolini, pappagalli, galline, papere, maialini e serpenti che sui loro account social hanno milioni di follower. Vere e proprie star divenute pet influencer che conquistano ogni età a colpi di selfie, post, storie, look originali e situazioni degne delle migliori commedie. Ironia graffiante, radio dediche musicali e cinematografiche, esperti del mondo pet, influencer, inventori, imprenditori e personaggi celebri del mondo dello spettacolo e del giornalismo per raccontare l’Italia che cambia.

Ecco gli autostoppisti di questa settimana.

Martedì 9 novembre: Patrizia de Blanck; la presidente della Lega italiana difesa animali e ambiente (Leidaa) e conduttrice televisiva, Michela Vittoria Brambilla; l’opinionista tv ed esperto di gossip Biagio D’Anelli.

Mercoledì 10 novembre: il cantautore e pittoreIvan Cattaneo, il vice presidente del Wwf Italia Dante Caserta e l’influencer Lorenzo Castelluccio.

Giovedì 11 novembre: Renzo Arbore e il presidente della Lega nazionale per la difesa del cane-Lndc animal protection, Piera Rosati.

“L’autostoppista” può essere ascoltato sulle frequenze di Rai Isoradio (103.3 e 103.5), sul digitale terrestre, sul satellite, su RaiPlay Radio (www.rayplayradio.it/isoradio), tramite la app di Radio Rai e in podcast sul sito di Rai Isoradio. Il programma va in onda anche in replica la notte, dal venerdì alla domenica, dalle 2 alle 3.