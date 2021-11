Italia 1, stasera torna “xXx – Il ritorno di Xander Cage”

Stasera in prima serata su Italia 1 va in onda il film “xXx – Il ritorno di Xander Cage” diretto da D.J. Caruso, con Vin Diesel.

L’agente Augustus Gibbons (Samuel L. Jackson) si trova in Brasile per reclutare il celebre calciatore Neymar Jr. (sé stesso) tra le file dei suoi agenti xXx. Nel corso delle trattative, un satellite si schianta improvvisamente al suolo uccidendo entrambi. A provocare il catastrofico incidente è stata un’arma potentissima, chiamata ‘vaso di Pandora’, ovvero un dispositivo in grado di controllare i satelliti che gravitano attorno all’orbita terrestre superando le restrizioni di ogni stato. Dal momento che il dispositivo è nelle mani dell’ex xXx Xiang (Donnie Yen) e del suo braccio destro Serena Unger, l’agente della CIA Jane Marke (Toni Collette) è costretta a chiedere l’aiuto del suo miglior agente: Xander Cage (Vin Diesel)…

Lo sapevi che:

Sul braccio di Vin Diesel fu disegnato un finto tatuaggio in memoria di Harry O’Connor, lo stuntman che morì nel corso delle riprese del primo film della saga