I Måneskin saranno ospiti del celebre The Ellen Degeners Show

Si esibiranno con “Beggin”, pezzo amatissimo dal pubblico americano

Continua la trasferta americana dei Måneskin. Il gruppo – dopo aver aperto il concerto dei Rolling Stones conquistando i loro fan – torna in tv come ospiti del celebre The Ellen Degeneres Show. Per chi non lo sapesse, dal suo debutto nel 2003, è stato uno dei talk show più amati di sempre e non solo negli Stati Uniti, questa in corso sarà l’ultima edizione. Damiano, Victoria, Ethan e Thomas arrivano nella puntata in onda oggi 8 novembre accanto a Salma Hayek.

In scaletta la performance di “Beggin”, cover che nelle radio d’oltreoceano continua a rimanere uno dei punti fermi dell’airplay recente. La canzone è, inoltre, diventata disco di platino nel Paese ed è stabile alla numero 14 della Billboard Hot 100.

I Måneskin al concerto dei Rolling Stones

Insomma, non si ferma il successo della band nostrana che, solo poco più di 9 mesi fa forse non avrebbe neanche immaginato di vincere il Festival di Sanremo. Ora la band può vantare una partecipazione al The Jimmy Fallon Show, un’amicizia con Miley Cyrus e la stima dei Rolling Stones; oltre che la vittoria dell’Eurovision Song Contest che ha scatenato tutto questo.

Se vi siete persi i video, ecco l’intera performance dei Måneskin al concerto dei Rolling Stones a Las Vegas che ha mandato in visibilio il pubblico dell’Allegiant Stadium.

Diregiovani.it