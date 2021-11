Giulia Salemi va su tutte le furie: “Ci vuole responsabilità da parte di tutti”

Giulia Salemi perde la pazienza e sbotta: “Ci vuole responsabilità da parte di tutti”

Ieri sera Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli hanno fatto una romantica cena in pieno centro a Roma. Successivamente Pierpaolo Pretelli ha voluto fare una bella sorpresa a Giulia Salemi decidendo di portarla a Trastevere per la prima volta. Sorpresa graditissima dall’influncer, la quale però è andata su tutte le furie nel momento in cui ha visto tutta la spazzatura in giro. Motivo per cui ha pubblicato un video nelle sue storie su instagram per mostrare il degrado, e nella didascalia ha tirato le orecchie un po’ a tutti i cittadini, asserendo di credere che ci voglia maggiore responsabilità civica da parte di tutti: “Ci vuole un po’ di responsabilità civica di tutti noi cittadini, e anche un po’ di sensibilità…Non è normale tutto questo…”

Giulia Salemi senza parole: “Non si può rovinare una città in questo modo”

Giulia Salemi è però un vero e proprio fiume in piena. Difatti la popolare influencer, la quale ha elogiato il suo fidanzato a Tale e Quale Show, non ha poi fatto mistero di essere davvero rimasta senza parola dinanzi all’inciviltà di tanti cittadini che hanno reso questa bellissima città una latrina a cielo aperto: “Non si può davvero rovinare una città in questo modo…Mi spiace tanto…Non va assolutamente bene…”

A quel punto Pierpaolo Pretelli ha cercato di sdrammatizzare un po’ la situazione, consigliando alla fidanzata Giulia Salemi di candidarsi per diventare inviata di Striscia La Notizia.

Giulia Salemi in difficoltà: “Se non ci fosse Pierpaolo Pretelli sarei già caduta mille volte”

Giulia Salemi ha poi pubblicato un altro video nelle sue storie su instagram. In questa circostanza la fidanzata di Pierpaolo Pretelli ha rivelato ai suoi tanti follower di essere in estrema difficoltà a camminare sopra i sanpietrini con i tacchi ringraziando il cielo di avere al suo fianco Pierpaolo Pretelli perchè se no sarebbe già caduta: “Probabilmente sono solo io a camminare sopra i sanpietrini con i tacchi…Per fortuna c’è Pierpaolo a tenermi…”

