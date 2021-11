“Farabutto”. Lite censurata a Uomini e Donne. Ida lascia il programma

Ida Platano avrebbe detto addio a Uomini e donne. Secondo le indiscrezioni trapelate dall’ultima registrazione delle nuove puntate, la dama avrebbe lasciato il programma da sola dopo avere assistito a una lite durissima tra Diego, il suo corteggiatore, e Tina. Una rissa verbale, dove sono volate parole grosse e insulti, che ha indotto Maria De Filippi a censurare l’accaduto.

Le scene dell’acceso diverbio avvenuto davanti alle telecamere non andranno in onda, ma quanto accaduto negli studi di Uomini e donne è stato raccontato dalle “talpe” de Il vicolo delle news, che hanno parlato di una puntata dai risvolti decisamente inattesi. Un passo indietro è però necessario. La storia tra Diego Tavani e Ida Platano sembrava essere arrivata a una svolta. I due hanno bruciato le tappe della loro conoscenza e dopo poche esterne avevano deciso di uscire insieme dal programma. Nel corso della puntata in cui i due avrebbero dovuto annunciare l’uscita di coppia, però, una discussione tra Ida e Tina Cipollari avrebbe fatto tornare sui suoi passi il cavaliere, che ha deciso di non uscire dal programma con Ida. La puntata deve ancora andare in onda, ma intanto nuove anticipazioni parlano di un’evoluzione nella storia. Gli spoiler che arrivano direttamente dallo studio, dove venerdì si sono registrate le puntate che andranno in onda settimana prossima su Canale 5, annunciano una nuova lite. Dopo l’addio, Ida e Diego avrebbero fatto pace, concedendosi una nuova possibilità. Ma una volta in studio tra i due ci sarebbero state nuove incomprensioni. Il cavaliere avrebbe accusato la Platano di essere poco presente con messaggi e telefonate e quando ha chiesto notizie del figlio di lei, la discussione sarebbe degenerata. “Armando inizia a dare del falso e bugiardo a Diego – riporta il sito – interviene anche Tina che dà a Diego del farabutto e usa anche altri termini molto offensivi. Si attiva una litigata pesante al punto che Diego chiede a Maria di tagliare quel pezzo perché non vuole che il figlio lo veda perché rimarrebbe veramente male”. A questo punto Ida avrebbe preso la decisione di abbandonare definitivamente la trasmissione, perché incapace di trovare un uomo adatto a lei all’interno del programma. Diego, dopo un primo tentennamento, l’avrebbe seguita dichiarandosi disposto a frequentarla fuori. “Ida vuole uscire sola, quello che faranno fuori saranno affari loro”, avrebbe chiarito Maria De Filippi prima di congedare la coppia.

Novella Toloni, ilgiornale.it