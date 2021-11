Clio MakeUp conferma di fatturare 10 milioni l’anno? Le sue parole

Clio MakeUp ha confermato di fatturare ormai 10 milioni di euro all’anno? Così sembrerebbe di capire da una sua risposta durante un’intervista con “Il Fatto Quotidiano”. Quando durante la chiacchierata con Francesco Canino è uscita fuori questa cifra, la beauty influencer e imprenditrice ha infatti spiegato che “i numeri sono in crescita”. Il giornalista le ha domandato: “Pensa che il fatto di essere considerata da molti solo in quanto beauty influencer sminuisca il suo lavoro di imprenditrice da 10 milioni di euro di fatturato l’anno?”.

Lei ha replicato: “È una domanda che mi sono fatta spesso. Fino all’anno scorso forse non gli veniva dato giusto peso. Le cose poi sono cambiate. Comunicare in maniera leggera e spensierata non significa che come azienda non abbiamo raggiunto obiettivi importanti. Anzi. I numeri in crescita sono una dimostrazione tangibile del lavoro mio e del mio team”.

Clio, 38 anni, il cui vero nome è Clio Zammatteo, ha poi aggiunto: “Definirmi con un solo termine è sempre stato complicato: pensi che non ci riuscì nemmeno il commercialista la prima volta che ci andai”.

La webstar di origini venete, che è sposata dal 2008 con Claudio Midolo, da cui ha avuto le figlie Grace, 3 anni, e Joy, 1, ha poi escluso di poter partecipare a qualche reality show, anche se le sono arrivate diverse proposte in questo senso. “Quante proposte lavorative mi arrivano al giorno? Non le conto ma è diventato un numero importante. A molte collaborazioni dicono no: non mi interessano i progetti in cui non credo o dei quali non riesco a sposare la filosofia. Esserci a tutti i costi, non m’interessa. Mi hanno chiesto anche di partecipare a dei reality, ma ho sempre detto no, non è il mio mondo. I reality non li farei”, ha concluso.

Dopo diversi anni trascorsi a New York, Clio è da pochi mesi rientrata in Italia e vive ora vicino Milano. Visto il suo fatturato annuo (e le relative tasse, ora pagate nel nostro Paese), sembra si sia trattato di un bel guadagno per l’Italia.

