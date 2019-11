Svolta spirituale per Nathalie Caldonazzo: ​riti sciamani con salvia e palo santo

Dopo il difficile percorso affrontato a Temptation Island Vip, che l’ha portata alla rottura con il fidanzato Andrea Ippoliti, Nathalie Caldonazzo sta riprendendo in mano le redini della sua vita.

Decisa e determinata, si sta buttando a capofitto nel lavoro, pronta a nuovi progetti e concentrata sulle sue due più grandi passioni l’arte e la musica. Da quando è tornata dalla Sardegna, la showgirl sembra essere rinata grazie anche ad una ritrovata spiritualità. Sui social network la Caldonazzo ha, infatti, confessato ai suoi follower di credere moltissimo nei benefici portati dai riti purificatori e di utilizzare, spesso, incensi e prodotti per liberare la casa dagli spiriti.

Poche settimane fa, Nathalie Caldonazzo aveva svelato di utilizzare la salvia sciamanica per compiere piccoli riti di purificazione nella sua abitazione. Un rituale semplice che consente di liberare i luoghi chiusi dalle presenze negative, spiriti e quant’altro e portare serenità nell’abitazione. Secondo la tradizione sciamanica, la salvia bianca è una pianta sacra che permette di liberarsi dalle energie negative e portare aria nuova nella casa. Nathalie ha confessato di credere molto in queste pratiche spirituali, rivelando ai suoi follower un altro segreto. Nelle scorse ore, l’attrice romana ha mostrato ai suoi fan il palo santo, un particolare tipo di legno dai molteplici benefici. Attraverso le storie del suo profilo Instagram, ha fatto vedere come utilizza il palo santo, un incenso naturale utilizzato per profumare l’ambiente, togliere le energie negative nell’ambiente.

“Si accende con un comunissimo accendino e si sprigionano i fumi. Basta spargere il fumo nella casa, nelle stanze e inalarlo per avere benefici”, ha spiegato sui social la Caldonazzo. Il Palo Santo ha origini molto antiche, utilizzato in particolare dagli sciamani Inca per i loro rituali religiosi come mezzo utile a scongiurare energie negative. Il bisogno di ritrovare positività, energia e benessere psicofisico, per Nathalie Caldonazzo, sono la conseguenza diretta di quanto vissuto a Temptation Island a fine estate. La showgirl ha infatti sofferto molto per la disastrosa fine del suo legame con Andrea Ippoliti e sta cercando di guardare avanti con fiducia, anche se la malinconia è sempre dietro l’angolo. Pochi giorni fa, infatti, lei ha pubblicato su Instagram alcuni vecchi scatti di una vacanza a Parigi in compagnia del suo storico fidanzato, Massimo Troisi. “Vecchie foto sbiadite” come le ha definite lei, che però l’hanno riportata a un periodo felice della sua vita.

Novella Toloni, ilgiornale.it