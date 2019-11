Rai Storia, domani nuova puntata di “Passato e Presente”

E’ il 25 gennaio del 1959. Nella Basilica di San Paolo fuori le mura Giovanni XXIII, Papa da soli tre mesi, stupisce il mondo annunciando il Concilio Ecumenico per la Chiesa universale. A “Passato e Presente”, il programma di Rai Cultura in onda sabato 9 novembre alle 20.40 su Rai Storia, Paolo Mieli ne parla con il professor Alberto Melloni. Il Secondo Concilio Vaticano inizia l’11 ottobre 1962: 2500 vescovi riuniti in San Pietro, un evento grandioso, non solo per la Chiesa, ma per l’intera umanità, ancora sconvolta da una guerra planetaria che aveva provocato milioni di vittime, distruzione e miseria. La Chiesa si apre al mondo e al dialogo, cogliendo i segni dei tempi e calandosi nella realtà storica. Il Vaticano II si concluderà sotto la guida di Paolo VI, tre anni dopo, l’8 dicembre 1965.