Rai Cultura: ricordo di Remo Bodei, omaggio sul portale raicultura.it

“Una forma di igiene mentale, un aiuto a orientarsi nel mondo”. Era questa la filosofia secondo Remo Bodei, il filosofo scomparso ieri a Pisa all’età di 81 anni. A lui Rai Cultura rende omaggio con uno Speciale sul portale raicultura.it. Accademico dei Lincei, Bodei ha insegnato storia della filosofia ed estetica alla Normale di Pisa ed è stato docente anche negli Stati Uniti, all’Università della California di Los Angeles. Tra i contributi che lo ricordano nello speciale, spicca l’intervista sul tema dell’arte della vita, realizzata in occasione della IV Edizione del Festival del Pensare. E ancora, dal Festival della Filosofia di Modena del 2016, il suo pensiero sull’utopia come avvicinamento progressivo a un’idea di perfezione che magari non si raggiunge mai, ma che non si rinuncia per questo a inseguire. Tra i testi più importanti di Remo Bodei, “Geometria delle passioni” e “Destini personali”. A lui si deve il “Festivalfilosofia” di Modena, del cui comitato scientifico era presidente.